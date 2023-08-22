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大陸 大陸焦點 特派現場

美對華走向升級版「小院高牆」　學者：北京「工具箱」子彈恐不夠

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲中美關係挑動全球緊繃神經（圖／路透）

記者蔡儀潔／台北報導

中美關係挑動全球緊繃神經，台大政治學系教授張登及今（22）日在分析「中共外交突圍」時提到，美國對華從極限施壓到升級版圍堵，現階段是兩岸自1958年金門砲戰以來，較1996年台海危機更容易爆發軍事衝突的時期，不過華盛頓無意在美、台大選前爆發，而是會選擇「加固護欄」。

張登及今日出席「當前中共內外政經情勢論壇」，針對中共外交政策、美中關係發表看法。他認為，美國對華從川普政府的「極限施壓」，走向升級版的「小院高牆」(Small Yard, High Fence)」策略。

「小院高牆」戰略最初是由美國智庫「新美國」(New America) 的高級研究員薩克斯率先提出，主張美國政府需確定與美國國家安全直接相關的核心特定技術和研究領域(即「小院」)，並劃清適當的戰略邊界(即所謂的「高牆」) 。

▲美國國務卿布林肯與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯今年6月與中國大陸國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

布林肯（Antony Blinken）6月曾到訪北京，成為五年來首位訪華的美國國務卿。不過，張登及認為，兩國關係雖然沒有如「自由落體」般惡化，但成果並不明確，美中系列對話僅意在向國際社會顯示雙方有意願防控對抗升高為軍事衝突。

張登及指出，美方在升級版施壓圍堵中，可能是選擇在國內大選前加固護欄；北京則以守為攻，可以繼續在周邊與發展中國家實現突圍，因此美中兩強激烈競爭只是表現降溫，但並未減壓，在地緣政治與發展模式兩方面的競爭仍將是暗潮洶湧，甚至可能因「意外事件」觸發衝突。

▲▼中華戰略前瞻協會理事、台灣大學政治系教授張登及。（圖／記者曾俊豪攝）

▲台灣大學政治系教授張登及。（圖／ETtoday資料照）

張登及還提到，大陸自己的「工具箱」資源或子彈可能不見得足夠，一個主要觀察點就是今年正值「一帶一路」倡議提出十週年，北京到底還能給出什麼措施、多少外國元首會實施、還能發揮多少能量。

在淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳看來，儘管美中大國持續博弈，但秉持「建立護欄」、「鬥而不破」、「管控分歧」，則是雙方罕見的共識，美、中、台三方只要都彼此明確底線，防範意外、避免失控，兩岸關係中的「美國因素」確有意外變數的挑戰，但不至於失控爆發台海衝突與戰爭。

開南大學人文社會學院院長張執中則指出，面對美中關係惡化，大陸國家主席習近平喊出「極限思維」，而這可能限縮其戰略靈活性。

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