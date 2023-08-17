港媒分析：大陸打擊移民仲介「防資金外流」

▲上海外灘。（圖／CFP）



文／中央社

香港媒體分析，在中國與美國進入全面競爭之下，上海當局近日打擊移民仲介公司，以防止資金外流。

星島日報今天刊文指出，上海官方上週通報了一宗非法買賣外匯案件，金額高達人民幣1億元（約新台幣4.4億元），拘捕了5人。

文章表示，這起案件引起海內外廣泛關注，原因是盛傳被捕者是中國大陸最大赴美移民仲介公司「外聯出國」董事長何梅。此外，這次拘捕行動被視為在後疫情時代，強化外匯管理及維護金融安全之舉。

據指出，新冠疫情爆發後，中國移民申請數目不減反增；根據美國國土安全部的統計，2022年中國是美國第三大移民來源國，共6.81萬人拿到合法居留證，僅次於墨西哥及印度。

疫情鬆綁之後，大陸民眾尤其是中產階級往外移民或留學人數更是持續攀升，但由於人民幣換外匯要透過官方審核，手續繁雜，不少人只好依賴「地下錢莊」。

文章引述公開資料指出，「外聯出國」是上海最大的移民仲介機構之一，經營項目主要是海外移民、海外投資、海外教育等，辦理「綠卡」數量連續8年位居中國第一，而何梅更是赫赫有名。

文章表示，何梅遭指控涉嫌「非法經營罪」，自2016年起「採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外匯買賣」。

據分析，按照上海官方的說法，何梅「非法提供外匯買賣」已至少7年，其公司在上海赫赫有名，警方此前不可能毫無所知，如今才採取行動，應該與中國經濟環境和國際大氣候有關。

文章認為，中美進入全面競爭，官方劍指大型移民仲介，抓明星企業家，是要殺雞儆猴，防止大量資金外流。