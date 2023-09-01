首度對台實施「外國軍事融資」　美國務院：符合一中政策

▲美國軍援的FIM-92肩射式刺針飛彈5月送達台灣。（圖／軍聞社提供）



記者吳美依／綜合報導

拜登政府30日宣布向台灣提供8000萬美元（約新台幣25億）外國軍事融資（FMF），是美國首度透過通常用於主權國家的相關計畫，批准對台軍援。美國國務院證實消息後表示，此舉「符合《台灣關係法》及我們長期且從未改變的一中政策。」

根據拜登政府29日提交給國會的通知信，這項國務院外國軍事融資計畫金額達8000萬美元，不同於過去使用的「外國軍事銷售」（FMS）把武器出售給台灣，新方案改由美國納稅人支付，包括空中及海岸防禦系統、彈道導彈防禦、網路防禦、無人機、軍事培訓、單兵防護裝備及彈藥等。

不過，由於上述軍援設備將被納入五角大廈未來採購清單，因此可能需要耗時數月或數年才會真正抵達台灣。

▲根據我國防部112年度預算書，陸軍向美國採購29套M142「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，美國國務院發言人表示，「美國向台灣提供必要的防禦用品及服務，使其保持足夠的自我防衛能力。台海和平穩定對於美國有著長久利益，對於區域及全球安全及繁榮也至關重要。」

根據去年通過的《台灣增強韌性法案》（Taiwan Enhanced Resilience Act），2023至2027年間，美國政府被授權每年向台灣提供20億美元軍援。眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）說，「這些武器不僅將協助台灣並保護該區域其他民主國家，也將強化美國的威懾態勢，確保我們的國安免受日益激進的中共威脅。」

美國對台灣持續支持的最新進展，引發來自北京的憤怒反應。8月31日，中國外交部對軍援表達「強烈不滿」及「堅定反對」，稱此舉傷害「中國主權及安全利益」並削弱「台海和平與穩定」，發言人汪文彬呼籲「停止強化美台軍事連繫並武裝台灣」、「停止在台海製造緊張局勢」。中國國防部也宣稱，解放軍將「採取所有必要措施堅決反制」。