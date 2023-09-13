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大觀音亭暨祀典興濟宮　盂蘭盆勝會冥陽兩利

▲大觀音亭暨祀典興濟宮，盛大舉辦盂蘭盆勝會，祈求冥陽兩利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲大觀音亭暨祀典興濟宮，盛大舉辦盂蘭盆勝會，祈求冥陽兩利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台疆祖廟大觀音亭供奉的地藏王菩薩神威顯赫，每年農曆7月最後一日為地藏王菩薩聖誕，亭宮在農曆7月底舉辦為期3天的盂蘭盆勝會，為生者祈福，為往生者祈求冥福，9月14日將有「瑜伽燄口施食」普度法會，歡迎信眾參與同享佛恩。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮，盛大舉辦盂蘭盆勝會，祈求冥陽兩利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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農曆7月最後3日舉辦盂蘭盆法會，吸引數千民眾報名參與，法會前1日下午，師父先將功德堂灑淨，邀請先人來臨安位，許多信眾在儀式過後，擲杯卜問先人有否到來，並將各個事項報告先人，孝思之情溢於言表。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮，盛大舉辦盂蘭盆勝會，祈求冥陽兩利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大觀音亭盂蘭盆勝會，為府城內甚具盛名的法會，今年的法會舉辦期間雖然是非假日，但每天仍有數百名的信眾前來祭祀，感懷先人，廟方也於祭祀完之後供應餐盒分享各界。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮，盛大舉辦盂蘭盆勝會，祈求冥陽兩利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

地藏王菩薩在中土佛教中具有很高的知名度，據經典指出，在釋迦牟尼佛涅槃後，地藏王菩薩即依據佛祖的咐囑，肩負起救度六道眾生、引領五濁惡世的責任，地藏王菩薩立下弘願：「地獄不空，誓不成佛；眾生度盡，方證菩提」，對地獄中受苦的眾生特別地悲憫，被尊稱為「幽冥教主」。

3天的誦經法事，由大仙寺師父帶領誦經團唱誦經典，誦經團員全程參與，更有許多民眾主動參與法會，期能將功德回向祖先，報答孝恩。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮，盛大舉辦盂蘭盆勝會，祈求冥陽兩利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

9月14日（農曆7月30日）下午3時，將舉辦「瑜伽燄口施食」普度法會，禮請金剛上師「放燄口」，以施食之功德圓滿法會，不只在法會登記的報恩人及先人得受利益，也讓十方無祀的孤魂和疫情病死的亡靈，均能領霑功德，是謂冥陽兩利。

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