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祀典興濟宮虎爺聖誕　信眾炸雞70盒提前向虎爺祝壽

▲志義工和信眾自主揪團集資購買炸雞70盒，向台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺提前祝壽，展現虎爺的魅力，吸粉能力超強。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲志義工和信眾自主揪團集資購買炸雞70盒，向台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺提前祝壽，展現虎爺的魅力，吸粉能力超強。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南祀典興濟宮下壇將軍聖誕為農曆六月初六（國曆7月23日），廟方已安排虎爺上大殿案桌，所以近日供品炸雞，明顯增多，8日上午由志義工和信眾自主揪團集資購買炸雞70盒，向虎爺提前祝壽，展現虎爺的魅力，吸粉能力超強。

▲志義工和信眾自主揪團集資購買炸雞70盒，向台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺提前祝壽，展現虎爺的魅力，吸粉能力超強。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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網路上打上「愛吃炸雞的虎爺」文字，大多數會跳出祀典興濟宮虎爺，一般而言，配祀神的聖誕，還能安奉神明上大殿案桌的C位，相當罕有。興濟宮虎爺不只是因為造型超可愛，才會廣獲信眾的喜愛，最主要是傳出很多拜虎爺獲得神威庇佑的傳奇，因此信眾日益增多。

▲志義工和信眾自主揪團集資購買炸雞70盒，向台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺提前祝壽，展現虎爺的魅力，吸粉能力超強。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有信眾曾向廟方表示，由於信奉虎爺後，生意順利賺錢，事業順遂，尤其是拿炸雞當供品拜拜，所求之事相當應驗，如此一傳十，十傳百，興濟宮虎爺愛吃炸雞之名遠播。

▲志義工和信眾自主揪團集資購買炸雞70盒，向台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺提前祝壽，展現虎爺的魅力，吸粉能力超強。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農曆六月初六當天舉辦祈安清醮，中午12時30分舉辦「乞虎祈福」活動，目前正在受理報名，辦法如下︰一、分做臨櫃報名及電話報名，以臨櫃報名為優先擲筊。臨櫃報名只限本人，臨櫃代報他人者視同以電話報名。報名至7月21日下午六時 止。二、報名者於7月23日（農曆六月初六）11時至12時完成報到手續，於12時30分展開擲筊杯乞虎儀式。三、依報名先後順序擲筊杯，擲最多個聖杯之前8名即可獲得迎回小虎爺資格，第8名有兩人以上者則需再比杯；獲選者必須繳交緣金5200元。

▲志義工和信眾自主揪團集資購買炸雞70盒，向台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺提前祝壽，展現虎爺的魅力，吸粉能力超強。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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