南韓國防部長李鐘燮請辭　尹錫悅政府明天擬改組內閣

▲南韓國防部長李鐘燮12日請辭。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓國防部長李鐘燮近來身陷2大爭議事件，包括海軍陸戰隊殉職蔡姓士兵調查事件中在背後施壓阻止調查、以及洪範圖將軍半身銅像的撤除爭論，導致最大在野黨共同民主黨研擬透過國會的力量通過彈劾案。為此，李鐘燮決定先行一步向總統尹錫悅請辭，而尹錫悅預估在簽下其辭呈後，將實施第二次的內閣改組。

根據《韓聯社》，南韓政府高層關係人士今日（12）透露，國防部長李鐘燮辭意堅決，因為李鐘燮擔心自己一旦遭到反對黨、最大在野黨「共同民主黨」透過國會席次優勢通過彈劾案，則國防部長一職至少會出現4至5個多月的空缺，屆時恐將引發國防安全領域出現無人帶領的空窗期，因此先以犧牲自己的方式解決政壇上的危機。

依照南韓國會法律規定，一旦國會通過某部長彈劾案，則必須經由憲法裁判所（憲法法庭）審判彈劾結果，而直到結果出爐以前，遭提彈劾的部長不得請辭、也不得被解職，通常審判結果出爐須等候4至5個月。

李鐘燮為尹錫悅政府去年5月上台後的首任國防部長，他再向總統提出請辭消息後，12日下午便前往忠清南道雞龍台（陸海空軍總部），和陸軍總長朴正煥、海軍總統李鍾皓見面，行程不對外公開。

南韓總統辦公室關係人士透露，尹錫悅不得不簽下李鐘燮的辭呈，並且有可能在明日（13）進行內閣第二次的改組，至於國防部長的接班人選，很有可能是現任執政黨（國民力量）國會議員申源湜，3星將軍出身的他曾擔任國防部政策計畫官、首都防衛司令官、聯合參謀本部作戰本部長等。