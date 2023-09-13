金正恩堅持「搭20小時火車」訪俄！　脫北專家曝主因：飛機太舊了

▲北韓領導人金正恩搭乘綠皮防彈列車「太陽號」抵達俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩10日從平壤乘坐綠皮防彈專用列車，耗費數十小時前往海參崴與俄羅斯總統普丁會面，而在空中運輸如此普及的現代，金正恩為何仍選擇搭乘火車？脫北的南韓智庫專家透露，對於北韓領導人來說，選擇火車是出於安全考量，而且與該國老舊的飛機相比，防彈列車的空間更舒適安全。

根據BBC、路透社報導，金正恩10日從平壤出發，搭乘綠皮防彈專用列車「太陽號」前往1180公里外的海參崴與普丁進行會晤。據了解，由於這輛列車有重型裝甲保護，加上軌道老舊，只能以時速50公里行駛，因此必須花上20多個小時才能抵達。

在空中運輸普及的現代，為何金正恩還是選擇搭乘火車？專家透露，因為金正恩的父親金正日害怕搭飛機，所以搭乘火車才成為北韓領導人的傳統。研究北韓運輸系統的南韓專家安炳民（Ahn Byung-min）指出，北韓選擇搭乘火車，也是出於安全考量。

安炳民表示，這輛太陽號列車有10至15節車廂，其中幾節只有領導人可以使用，其餘車廂則有保安人員與醫護人員，「雖然速度很慢，但對北韓領導人來說，火車比其他任何交通方式都還要更安全、舒適。」

南韓智庫「國家安保戰略研究院」前副院長、脫北者高英煥（고영환）指出，與北韓老舊的飛機相比，防彈列車確實提供了一個更好的空間。除了飛機老舊沒有妥善維護外，若是在空中發生意外，也難以立即應對，所以金氏家族才會鍾情於火車。

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