為選上議員！44歲女政客拍「床戰激情片」　赤裸嬌喘催票

▲賈拉蜜蘿嬌喊「整晚有好多次性高潮」。（翻自@DenunciasAntio2）

圖文／鏡週刊

哥倫比亞一名44歲女政客賈拉蜜蘿（Catalina Jaramillo），為爭取安蒂奧基亞省（Antioquia）議員席次，不惜下猛藥，上傳「床戰激情片」分享給親友與樁腳流傳，目的就是為了催票。

據英國《每日星報》報導，這場安蒂奧基亞省議員選舉在10月29日舉行，而且候選人眾多。賈拉蜜蘿在8月31日拍攝了這支短片，影片可見她赤裸身體、蓋著棉被躺床，旁邊還躺著男友，更不時對她親密親吻擁抱。接著賈拉蜜蘿說：「大家好，綠黨候選人、74號候選人，今天起床醒來非常愉悅，因為整晚有好多次性高潮。」接著她還用溫柔嬌喘的聲音，強調自己為女性與農民謀福利，最後賈拉蜜蘿說：「所以不要忘記，記得要投給綠黨，就是印有太陽花的那個黨，記得投給74號唷！拜！」

Se filtra un ???? de la Candidata a la @asambleadeant por la @PartidoVerdeCoL con el número 74, Catalina María Jaramillo Agudelo.



Que opinas pic.twitter.com/9ByuIZol9S — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 1, 2023

據悉她在9月1日，將這段影片透過WhatsApp傳給親友、競選辦公室人員和樁腳等人，之後這段影片就被廣傳，也因此引發不小爭議。不過賈拉蜜蘿事後透過媒體強調，表示這支影片不是正式的官方競選宣傳片，還稱影片在未經她同意之下遭到散佈。但隨後賈拉蜜蘿在接受電台訪問時又說「現在有很多道德魔人」，她強調自己在這段影片中，並沒有露出私處，只是單純滾床的畫面，而且她更直呼：「無論男女，每個人都擁有表達性高潮的權利。」





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