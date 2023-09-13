　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

他「肛門插一根」送急診搶救！30公分一路頂到肝　醫問原因大傻眼

▲▼大爺便秘塞入30公分塑膠管為自己掏糞。（圖／翻攝自現代快報）

▲大爺便秘塞入30公分塑膠管為自己掏糞。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇常州一名65歲的阿公便秘腹脹難受，居然不去醫院治療，而選擇用一根直徑約3公分、長約30公分的PVC管（塑膠管）塞進肛門「掏糞」。沒想到，便秘沒有緩解，卻失手將管子全部塞進腸道，不僅腹脹加重還腹痛不止，不得已到醫院搶救，最終通過內鏡將深入結腸的PVC管取出。

據《現代快報》報導，9月6日上午，阿公被工友送到常州四院急診，檢查發現PVC管已經深入體內，從體表位置看管子的末端已經頂至肝臟附近。

醫生通過內鏡技術將PVC管子取出，常州四院消化內鏡中心主任朱長紅表示，「手術中，我們發現他腸道內有大量內容物，局部腸道黏膜水腫。如果不及時取出PVC管，有可能發生腸道穿孔甚至腸道缺血性壞死，後果將不堪想像。」幸運的是，阿公沒有發生腸道穿孔病變。

▲▼大爺便秘塞入30公分塑膠管為自己掏糞。（圖／翻攝自現代快報）

常州四院肛腸外科專家李在峰表示，最常見的功能性便秘，分為慢傳輸型便秘、出口梗阻型便秘及混合型便秘等三種分型。其中，出口梗阻型便秘與生活習慣不良有很大關係，特別是久坐馬桶看書、玩手機等，日久導致便意遲鈍，大便堆積直腸。如果能改掉邊上廁所邊看書等壞習慣，可以慢慢幫助恢復便意的敏感性。此外，坐便姿勢也會影響排便順暢度，可採用蹲姿，或坐姿時在腳下墊個小板凳，增加腹部壓力促進排便。

李在峰表示，便秘跟情緒壓力有一定關係，大多數慢性便秘患者都有焦慮、緊張等精神症狀。平時飲食比較精細，進食量少，運動量也少，不能每天排便而壓力增大。通過適當增加運動量，多吃含果寡糖的食物，如水果、大麥、玉米、黑麥、紅薯等，不要為一時排不出而糾結，接受2到3天排便一次的習慣，壓力緩解便秘也就消失了。

李在峰提醒，長期或者慢性便秘不僅會導致肛裂、痔瘡的發生，甚至會導致腹壁疝，既往有肝硬化、心血管疾病的患者，更會導致病情加重。

「便秘雖常見，但莫要大意。長期便秘，首先要去做醫學檢查，排除各種病變後，在醫師的指導下通過調整飲食、增加運動和生活習慣來改善腸道功能，應遵循循序漸進的治療原則，切記不要圖一時暢快而服用大量刺激性瀉藥」，李在峰強調，出現便秘後，一定要到正規的醫院治療，切莫採取極端方式，容易對身體造成傷害。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
台大醫學生重考又錄取！　占名額讓「落榜頭」怒了
北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」　慘跌地上！目擊者曝狀況
有無跨年晚會　新竹市府回應了
iPhone 15換Type-C！蘋果推「1小物」被噓爆：盤
桃園建案施工不當！害鄰「化糞池外露臭翻天」　建管處勒令修復
敲碗「1功能回歸」又落空！他見iPhone 15嘆：年年失望
富家千金偷吃房仲　羞喊：第一次就在嘴裡
一張iPhone圖「看日圓多慘烈」　台灣果粉狂歪樓：衝日本買
快訊／黃國昌要「整棟拆了」！　汐止老家被認定違建

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山林採野蘑菇！一家7口吃下肚...2人家中猝死「無明顯症狀」

他「肛門插一根」送急診搶救！30公分一路頂到肝　醫問原因大傻眼

幼兒園開學5天就倒閉！1原因讓家長超傻眼：剛繳了1萬7學費

何時開放陸客來台？　國台辦痛批民進黨先「摘除」不光彩限制

「民進黨對ECFA兩面手法」　陳斌華：為謀「獨」喪失基本理智

高中校園裝「人臉識別」每學生年收440元　家長怒轟不合理

學者赴陸交流傳被拘留盤問　國台辦：有關言論是惡意炒作

周杰倫上海開唱「13萬張票秒殺」！黃牛開代搶…喊價比門票還貴

賴稱陸關閉兩岸大門！當選後會交流　國台辦：堅持台獨無從協商

腳穿66元破鞋！8旬婦到銀行轉帳1300萬　因「1事」遭銀行報警

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

翻兒子相簿全是女同學合照　爸連滑15張：去學校幹嘛？

山林採野蘑菇！一家7口吃下肚...2人家中猝死「無明顯症狀」

他「肛門插一根」送急診搶救！30公分一路頂到肝　醫問原因大傻眼

幼兒園開學5天就倒閉！1原因讓家長超傻眼：剛繳了1萬7學費

何時開放陸客來台？　國台辦痛批民進黨先「摘除」不光彩限制

「民進黨對ECFA兩面手法」　陳斌華：為謀「獨」喪失基本理智

高中校園裝「人臉識別」每學生年收440元　家長怒轟不合理

學者赴陸交流傳被拘留盤問　國台辦：有關言論是惡意炒作

周杰倫上海開唱「13萬張票秒殺」！黃牛開代搶…喊價比門票還貴

賴稱陸關閉兩岸大門！當選後會交流　國台辦：堅持台獨無從協商

腳穿66元破鞋！8旬婦到銀行轉帳1300萬　因「1事」遭銀行報警

縣府地政處進駐台東市公所　增設地籍謄本快速櫃台

電動車大增95%！停車場充電車位需逾1%~2%　「未達標最重停業」

千份中秋禮佳節獻愛　冠德集團、唐氏症基金會中秋攜手送暖三重弱勢

高雄新屋過戶量年增14%　楠梓過去1年「日賣4戶」最狂

錢的聲音真好聽！安心亞戲約不斷秘訣　在家擺「水轉聚寶盆」

廣達游於藝「光影巴洛克」15校巡迴　今虎科大首站展出

鬆綁陸客禁令已3周　對岸仍無善意回應！鄭文燦：不開放台灣很奇怪

餐飲大缺工！豆府下半年再徵200人　董座曝：倒垃圾也被挖角

台南登革熱蔓延北市！徐巧芯曝疫情曲線　批賴清德、黃偉哲裝沒事

8月房地合一稅收39.3億創高　台中連4月蟬聯稅收王

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

大陸熱門新聞

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

百億房地產老闆神隱100天　突現身下跪痛哭

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

福建推出最強惠台政策！　

大學生「精液品質比賽」　獎金最高2.7萬

國台辦發言人以閩南語問候台灣鄉親　

福建最強21條惠台《意見》　陸學者：釋出善意

最強惠台政策！「金廈生活圈＋同享廈門居民待遇」

老婦到銀行轉帳1300萬　因「1件事」遭銀行報警

首秀！國台辦發言人今正式亮相

直播一哥道歉止血來不及！一排留言全罵他

高中女師相親警察「上床後被斷聯」...怒控射後不理

挖呀挖老師胖5公斤近況曝！素顏無P直面鏡頭

百萬炫富網紅關2年半出獄了！12字貼文吐心聲

更多熱門

相關新聞

妹子剛交往就在男友面前灌腸！過程超羞恥

妹子剛交往就在男友面前灌腸！過程超羞恥

不少人和另一半剛交往時，都希望能留下美好的回憶。但一名妹子抱怨，先前和男友過3個月紀念，卻突然腹痛不止，去廁所也沒有好轉，只能急忙掛急診。沒想到一照X光，結果卻讓她超級羞恥，因為「滿肚子大便」，被要求當場灌腸，所幸男友一路細心照顧，讓她備感溫暖。

「5大行業」最容易便秘！醫曝正常排便頻率

「5大行業」最容易便秘！醫曝正常排便頻率

童從2樓掉到1樓　媽媽竟回：習慣了

童從2樓掉到1樓　媽媽竟回：習慣了

醫示警「大便極限時間」該起身了！肛門用18年就會長痔瘡

醫示警「大便極限時間」該起身了！肛門用18年就會長痔瘡

大便形狀像「1種水果」才正常！變細小心了

大便形狀像「1種水果」才正常！變細小心了

關鍵字：

便秘掏糞江蘇常州

讀者迴響

熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

住男友的朋友家　她吃藥熟睡慘遭性侵

台中牛排館半年破產　網曝3關鍵

9月下旬「超強運三生肖」

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面