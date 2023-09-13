他「肛門插一根」送急診搶救！30公分一路頂到肝　醫問原因大傻眼

▲大爺便秘塞入30公分塑膠管為自己掏糞。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇常州一名65歲的阿公便秘腹脹難受，居然不去醫院治療，而選擇用一根直徑約3公分、長約30公分的PVC管（塑膠管）塞進肛門「掏糞」。沒想到，便秘沒有緩解，卻失手將管子全部塞進腸道，不僅腹脹加重還腹痛不止，不得已到醫院搶救，最終通過內鏡將深入結腸的PVC管取出。

據《現代快報》報導，9月6日上午，阿公被工友送到常州四院急診，檢查發現PVC管已經深入體內，從體表位置看管子的末端已經頂至肝臟附近。

醫生通過內鏡技術將PVC管子取出，常州四院消化內鏡中心主任朱長紅表示，「手術中，我們發現他腸道內有大量內容物，局部腸道黏膜水腫。如果不及時取出PVC管，有可能發生腸道穿孔甚至腸道缺血性壞死，後果將不堪想像。」幸運的是，阿公沒有發生腸道穿孔病變。

常州四院肛腸外科專家李在峰表示，最常見的功能性便秘，分為慢傳輸型便秘、出口梗阻型便秘及混合型便秘等三種分型。其中，出口梗阻型便秘與生活習慣不良有很大關係，特別是久坐馬桶看書、玩手機等，日久導致便意遲鈍，大便堆積直腸。如果能改掉邊上廁所邊看書等壞習慣，可以慢慢幫助恢復便意的敏感性。此外，坐便姿勢也會影響排便順暢度，可採用蹲姿，或坐姿時在腳下墊個小板凳，增加腹部壓力促進排便。

李在峰表示，便秘跟情緒壓力有一定關係，大多數慢性便秘患者都有焦慮、緊張等精神症狀。平時飲食比較精細，進食量少，運動量也少，不能每天排便而壓力增大。通過適當增加運動量，多吃含果寡糖的食物，如水果、大麥、玉米、黑麥、紅薯等，不要為一時排不出而糾結，接受2到3天排便一次的習慣，壓力緩解便秘也就消失了。

李在峰提醒，長期或者慢性便秘不僅會導致肛裂、痔瘡的發生，甚至會導致腹壁疝，既往有肝硬化、心血管疾病的患者，更會導致病情加重。

「便秘雖常見，但莫要大意。長期便秘，首先要去做醫學檢查，排除各種病變後，在醫師的指導下通過調整飲食、增加運動和生活習慣來改善腸道功能，應遵循循序漸進的治療原則，切記不要圖一時暢快而服用大量刺激性瀉藥」，李在峰強調，出現便秘後，一定要到正規的醫院治療，切莫採取極端方式，容易對身體造成傷害。