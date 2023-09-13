侯友宜明起訪美　民進黨高層研判：拉抬民調壓制柯文哲、郭台銘

▲國民黨總統參選人侯友宜明起訪美8天。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜將訪美，據轉述，民進黨秘書長許立明今（13日）在中常會表示，根據民進黨掌握的民調趨勢，侯友宜仍位居「老三」的位置，落後民眾黨總統參選人柯文哲，而侯陣營可能想透過訪美拉抬民調，藉此壓制柯文哲與鴻海創辦人郭台銘，以達到有效整合的目的。

據轉述，許立明今天下午在中常會黨務報告階段談及，侯友宜近期擴大部分有利於他的媒體民調，強化自己超越柯文哲、郭台銘，位居「第二」的位置，不過，綜合民進黨內民調與外部民調的長期趨勢，侯友宜目前還是輸柯文哲、位居第三，必須持續關注其發展。

許立明指出，侯友宜將在明天訪問美國，預判侯陣營會希望藉由訪美後拉抬民調，藉此壓制柯文哲與郭台銘，以達到有效整合藍白陣營的目的。

至於賴陣營的選舉策略，許立明談及，接下來仍舊是按部就班，將持續推出「國家希望工程」政策藍圖，同時強化輔選各區立委參選人，並陸續安排各縣市競選總部成立的時間。他特別舉出近期賴清德南下為彰化縣立委陳秀寳輔選的經驗說，當時陳安排產業走訪行程，去參訪了毛巾工廠，可供要參選的新人們參考。

許立明亦談及，近期議題攻防相對雜亂，有雞蛋、北市重大工安事故、新竹市長高虹安案等議題，民進黨必須持續謹慎因應與攻防。

另對於國際議題，許立明說明，雖然目前各方目光都著重在國內政情，不過，國際上仍需注意，中國國家主席習近平未出席二十國集團（G20）領導人印度新德里峰會，美國總統拜登則有出息，需密切注意此舉是否引發印太地區、美中之間的變化。