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他喝掉「2／3氣泡水」才接到電話　好市多：別喝了！苦主狂+1

好市多氣泡水出包。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲好市多氣泡水出包，原PO已經喝了2/3了。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

網搜小組／劉維榛報導

好市多氣泡水也出事了！一名網友傻眼表示，突然接到好市多電話，要他不要再喝購買的氣泡水了，因為有塑料跑進去，目前商品已全面下架。而原PO早已喝掉2/3，讓他相當崩潰「怕喝了身體會怎樣之類的！」文章曝光後，也有苦主+1回應「我喝完了」、「沒接到電話」、「我也買了5-6箱呢」。

一名網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》崩潰直呼，昨（12）日忽然接到好市多電話，告知日前所買的氣泡水有問題，「叫我不要再喝了，商品已經全面下架，請把剩下來退回公司！」

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一番話讓原PO傻眼至極，沒想到連喝個氣泡水都能出問題，「我已經喝了2/3了...天啊！」至於出包狀況，好市多也向原PO說明，因為「脫模問題部分塑料跑進去氣泡水裡」。

底下網友熱議，「就喝了塑化劑？」「好市多最近狀況真多」、「Kirkland的氣泡水？」「好市多最近是犯太歲是不是，問題好多」、「東西先別退，你要不要先去醫院檢查一下」、「連水都出問題了」、「好恐怖！讓我害怕去買了！好市多最近太多問題了」、「天啊~今年己經決定不續卡了」。

留言串中，也釣出一票苦主哀喊，「我喝完了」、「我也買了5-6箱呢」、「沒接到電話」、「那很重耶...還要還回去，是直接帶二罐過去就好？其他自己倒掉」。

對此，食藥署南區管理中心魏任廷主任指出，好市多一款「KIRKLAND SIGNATURE義大利氣泡水 」被會員反映瓶內有塑膠物，接到通報後已進一步瞭解和調查，目前初步了解到的原因是和「寶特瓶本身製成有關」，導致在充填氣泡水時，可能產收脫膜或塑膠異物。

魏任廷說，目前好市多已經通知購買會員回收，總計有兩批號產品，效期是2024/3/26和3/27，衛生單位初步清點已經下架1504組。

至於是否有可能開罰？魏任廷表示，依照《食安法》規定，業者發現產品有問題時，必須主動通報和辦理回收，而好市多昨天下午5點多有通知主管機關，只要後續調查確定沒有進一步違反衛生標準或法規，就不會針對業者開罰，如果是消費者投訴，業者沒主動通報才會開罰。

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