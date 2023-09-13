台中肉品市場也遭駭！收「Pay Money」勒索信　拍賣延誤5hrs

▲不僅彰化！台中大安肉品市場也遭駭，收「Pay Money」恐嚇電子郵件，警方獲報前往肉品市場進行數位鑑識。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

彰化肉品市場11日驚傳電腦被駭客入侵，現傳出台中市大安區肉品市場在同天也遭殃。拍賣作業人員在進行豬隻拍賣前置作業時，發現拍賣系統無法開啟，誤認系統故障，通知廠商到場搶修，沒想到在解密過程中，發現有英文勒索email，要求肉品市場給付虛擬貨幣，肉品市場隨即向警方報案。警方初步調查，不排除該案與彰化肉品市場遭駭案相關，正進一步追查。

大甲分局表示，聽聞彰化肉品市場遭駭客入侵，就預防性提醒大安肉品市場留意，沒想到大安肉品市場告知，11日上午就發現拍賣系統無法開啟，已通知系統維護廠商派員到場搶修，肉品市場在16時15分恢復拍賣作業，並於晚間8點15分拍賣完畢，不過部分檔案仍遭加密無法開啟，仍由廠商持續搶修中。

大甲分局在12日下午收到肉品市場報案，指維修廠商在解密檔案過程時，發現勒索電子信件，信件內有壓縮擋，內容為全英文，當中寫上「pay money」，並附上一個入口連結，要求給付虛擬貨幣。警方指出，今天10時已到大安肉品市場進行數位鑑識，以釐清來源IP連線紀錄及駭侵來源。