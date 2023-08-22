每桌低消16萬！法國餐廳爆「離譜坑殺」　結帳金額太低被列黑名單

▲聖特羅佩（St Tropez）是法國生活成本最高的地方之一。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

隨著後疫情時代來臨，餐飲與觀光旅遊業復甦，也讓小費及餐點費用的衝突不斷上演。民眾向《尼斯晨報》匿名爆料，法國觀光勝地聖特羅佩（St Tropez）出現離譜現象，一些餐廳要求消費者每桌低消5000美元（約新台幣16萬元），甚至會過濾訂位名單，直接拒絕上次結帳金額不夠高的回頭客。

聖特羅佩位於法國東南部，不僅是國際知名度假勝地，也是法國生活成本最高的地方之一。《尼斯晨報》引述爆料者說法報導，當地一些餐廳索討高昂小費，甚至是每人1500美元（約新台幣4.8萬元）的訂金。

此前也有報導指出，一名義大利男子在聖特羅佩某餐廳用餐後，慷慨留下500歐元（約新台幣1.7萬元）小費，竟還被服務生追討雙倍金額，讓他氣得痛罵「再也不踏進這裡」。

對此，市長西里（Silvia Siri）表示，她已經開始與業者溝通，著手解決此類問題，「這些做法對於遊客、消費者及當地居民而言都是很可惡的」，若餐廳因此被判定「組織化敲詐勒索」、「非法編制消費者數據庫」等犯罪行為，恐被吊銷營業執照。

《商業內幕》報導，隨著數位觸控支付系統普及，索要小費的情況反而變得更加無所不在，因為業者可能必須靠小費彌補高漲的工資成本。一些餐廳利用各種名目收費，例如切蛋糕費用、安全費用、刷卡費用、管理費用等，另一些餐廳直接在訂位階段篩選消費者，優先考慮傾向支付高昂帳單的回頭客。