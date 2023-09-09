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男大生飛柬自拍「假綁架片」　詐騙集團拿去勒索他父母2千萬

▲▼男大生飛柬自拍「假綁架片」　詐騙集團拿去勒索他父母2千萬。（圖／翻攝微博）

▲男大生自稱遭詐騙，才會拍假綁架影片。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名在新加坡留學的男大學生自稱遭到詐騙，飛往柬埔寨拍攝了自己被綁架的「假影片」，讓詐騙集團勒索自己的家長500萬元人民幣，直到家長匯了3萬多元，發現情況不對後識破騙局，請警方找人之後，男大生才知道自己上當。

男大生在接受柬埔寨媒體訪問時表示，8月3日他在新加坡，有一個不認識的，講中文的男子打電話給他，自稱是新加坡移民局的人，說他的身分證辦電話卡時有電話詐騙，要他聯絡「警察」與「法官」，還給了電話。

男大生與所謂的「警察」及「法官」聯絡之後，對方要他到柬埔寨拍一部假的綁架短片，用來當成反詐騙的教材。

於是，男大生就在8月10日入住了柬埔寨的一家旅館，並開始自拍「假綁架」的影片，並將影片發給「警察」與「法官」。

偽裝成「警察」與「法官」的詐騙集團很快就把影片傳給了男大生的媽媽，勒索500萬元人民幣的贖金。男大生的媽媽轉了3萬多元過去之後，感覺情況不太對於是報警，識破了對方的騙局。

同時，男大生的爸爸也在柬埔寨警方的陪同下，在柬埔寨的一間商場找到了男大生，告知男大生他遭到詐騙。

這起事件在中國大陸引起不少討論，許多人都說詐騙集團太可怕，不斷有新的詐騙手法，讓人防不勝防，但也有人認為男大生相當可疑，「真的有人這麼天真嗎？」「是想勒索自己的父母賺零用錢？」

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