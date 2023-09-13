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竹市陽光暖男社工師　陪伴親子衝突家庭看見彼此需要

▲▲施郡珩社工師。（圖／新竹市政府提供）。

▲施郡珩社工師。（圖／新竹市政府提供）。

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為落實社會安全網的初級預防工作，新竹市政府社會處透過招募家庭關懷訪視員，來協助兒少保護通報事件中，針對家長有親職教養困境需求的家庭提供關懷訪視，提供實質的協助與支持或親職示範。社會處表示，今年招募的家庭關訪員中，施郡珩社工師關懷訪視親子衝突家庭，陪伴孩子度過青春期的轉變，也協助家長調整看待孩子成長的變化，重啟親子關係良好循環與彼此情緒支持的重要角色。

社會處表示，施郡珩社工師是台灣大學社工系畢業，原本擔任市府教育處社工師，後因生涯規劃因素成為自由工作者，是一個溫暖陽光的熱血青年，秉持「哪邊有需要要往哪裡去」的工作信念，在去年完成家庭關懷訪視員的訓練，利用過往一線工作經驗，協助市府受理許多親子衝突的案件。

施郡珩說，現在青少年使用3C產品與社群媒體已成為主流文化，但是在父母親自身成長經驗中卻是全新的經驗與摸索，在青少年投入網路世界或遊戲的同時，家長伴隨的焦慮和擔心，往往演變成親子衝突事件，但是在分別和孩子和父母工作了解後，其實可以看到衝突之後沒有被說出口的渴望。

施郡珩分享，一個15歲的孩子成長在單親家庭，初期通報的資訊是媽媽因受不了孩子沉迷在網路遊戲中憤而摔掉孩子手機，嚴重衝突引發鄰居報警，經他介入後，孩子表達媽媽因家庭生計忙於工作，幾乎都是自己在家，網路上跟同學在遊戲世界邊打遊戲邊聊天，才覺得自己的生活並不孤單，不理解為何媽媽要對網路遊戲如此反感。

施郡珩也協助家長了解網路遊戲在孩子的生活中扮演的同儕關係與自我認同，的確是青少年發展階段的需求與想望，但也讓孩子知道在家長擔心的網路安全與使用時間等的確需要有界限的規範，另也協助孩子如何心平氣和地讓媽媽理解現在的網路遊戲進行的方式，也讓媽媽說出對孩子的擔心，共同建立網路使用規範，重新建構一個「有話好好說」的溝通模式，避免雙方總是在情緒高張時表達想法，造成彼此親情的傷害。

社會處長黃佳婷表示，傳統觀念中民眾知悉被通報初期都會感到氣憤與被標籤或是汙名化，而不願讓社工進到家中，所以希望透過家庭關懷訪視員的角色可以降低家庭對服務介入的抗拒，讓這些具專業背景的家庭關懷訪視員以友善陪伴者的角色關懷親子衝突的家庭，提供親職示範、情緒支持與等服務，避免衝突持續演變成暴力事件。

社會處表示，家庭關懷訪視員是針對家中有兒少意外受傷或教養困難的案件進行進行關懷訪視，提供實質的協助與支持或親職示範，透過家庭關懷訪視員服務進到家庭，正是社會安全網初級預防的精神，不漏接每一張通報單，提供被通報的家庭溫暖與正向的服務歷程，讓家關員變成家庭與社區的厝邊好夥伴。

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