好心收留慘送命！17歲無業男「付不出1100元租金」…持刀刺死房東

記者鄭思楠／綜合報導

浙江台州一男子4日發布影片控訴，「他付不起280元人民幣（約新台幣1181元）的租金，就持刀行兇，將我的父親殺害了。」疑似死者兒子發布影片稱，一17歲男子為外來打工租客，父親好心收留，借錢供其生活，但此男子不去工作也付不起租金，反恩將仇報將影片發布者的父親殺害。

據《華商報大風新聞》報導，9月4日，浙江台州網友發布影片稱，台州市椒江區前所街道某村，一名17歲男子因為280元房租（人民幣，下同）將房東殘忍殺害。

▲17歲男子疑因付不起280元房租殺害房東。（圖／翻攝自大風新聞）

9月4日，疑似死者兒子透露案發細節稱，這名17歲男子為外來打工的租客，此前被其他房東趕出門，是父親好心收留，還借他錢讓他吃飯找工作，但這名租客沒錢不去工作，也付不起租金，最後恩將仇報，「他付不起280元的租金，就持刀行兇，將我的父親殺害了。」

疑似死者兒子發布的影片顯示，父親在台州市椒江區前所街道某村出租房屋。此外，台州市公安局椒江分局解剖屍體通知書證實，警方通知家屬對死者進行屍檢。

9月6日上午，台州市椒江區前所街道辦一名工作人員回應稱，「是在xx村吧，案發已經有好幾天了。聽說這個屋主有60多歲，但不清楚他家人情況，據說行兇者是自首的，對方是未成年人，他以前租過他的房子，後來就沒租了。」

台州市公安局椒江分局前所派出所值班警員證實，「這個案子目前還在調查當中，調查進展到時候我們會出通報的，還是等通報吧，現在不方便透露案情。」