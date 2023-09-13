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大陸 大陸焦點 特派現場

首秀！國台辦發言人今正式亮相　陳斌華曾駐台15年「出書紀錄台灣」

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華今日正式亮相，答記者問。（圖／官方提供）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦今（13）上午10點舉行例行發布會，國台辦新聞局副局長兼發言人陳斌華即將正式亮相，首次答記者問。細數過去對台工作經歷，22年前記者出身的陳斌華曾代表大陸官媒《新華社》，成為首批來台駐點的大陸記者之一。之後開啟長達15年駐台生涯。陳斌華知台懂台，曾在自己著作《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》感嘆兩岸春天在哪。如今22年過去，陳斌華擔任國台辦對台重要發言窗口，未來將會以什麼樣風格面貌應對兩岸議題，也讓外界拭目以待。

根據大陸官方公布資料，陳斌華為漢族，1971年9月18日出生，福建詔安人，1993年7月畢業於廈門大學中文系，進入官媒《新華社》工作，2001年2月8赴台駐店，開啟長達15年駐台生涯，擔任新聞工作期間主要從事兩岸新聞和中央時政新聞採訪，期間調升港台澳部副主任，2008年被評選為新華社「十佳記者」。

兩岸新聞前鋒陳斌華2016年離開駐台崗位，轉任海峽兩岸關係研究中心副主任、國台辦研究局副局長、國台辦經濟局副局長。今年6月1日大陸國台辦官網公布最新人士異動，原擔任發言人馬曉光於今年5月任海協會副會長，同時依然是國台辦新聞局長，新發言人由陳斌華擔任，與副局長朱鳳蓮共同輪值。

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華駐台照片 。（圖／翻攝《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／官方提供）

另外，當年與陳斌華首批駐台記者還有范麗青，她是陳斌華的學姐，同為廈大中文系畢業、新華社記者，2007年轉任國台辦副局長兼發言人，於2015年退休。

陳斌華知台懂台，駐台期間寫下三本與台灣有關時政、文旅類書籍，分別是《大陸首批駐台記者手札：駐點台灣》、《自在台灣：一的大陸人的時年行旅》等。

對於15年駐台經歷，陳斌華曾在書中表示最難忘不捨。其中，《大陸首批駐台記者手札：駐點台灣》於2001年6出刊，紀錄他當時2001年2月首次踏上台灣所有採訪心路歷程。

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華駐台照片 。（圖／翻攝《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》）

▲陳斌華與范麗青前往台灣在香港轉機時被媒體包圍採訪 。（圖／翻攝《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》）

該內容分20個章節，開始進駐寶島第一步，陳斌華紀錄當時全過程，因為沒有大三通必須從香港轉機，走到哪都被中外記者包圍，到了台灣後成為媒體寵而，政府官員關注「焦點」，當年台灣新聞局交代相關人員必須「記錄報告」。

陳斌華在書中記載，時任新聞局綜合計劃處處長吳水木與台灣記者一段話，「不用上廁所也跟，只要紀錄大陸記者和哪些人談話、內容重點就可以…。」可見當時大陸記者赴陸氛圍有一定壓力。

初來台灣駐點，陳斌華也初體驗大台北大街小巷的繁華，去貓空品茶看夜景，深入南台灣，恰巧碰到墾丁油污事件，同時參訪高雄港，由時任高雄港務局長游芳接待，根據書裡記載，「高雄港務每年都有發展，2000年貨物吞吐量是742萬個標準集裝箱，與廈門、福州之間兩點試點直航也增長快…預計三通後，可達到3千萬標箱。」

▼陳斌華走訪台灣各角落 。（圖／翻攝《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》）

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華駐台照片 。（圖／翻攝《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》）

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華駐台照片 。（圖／翻攝《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》）

▲陳斌華與范麗青於2001年拜會前高雄市長謝長廷。（圖／翻攝《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》）

書裡記載，陳斌華與范麗青與前高雄市長謝長廷見面，內容指出，謝長廷曾對他們說，「很希望去廈門等大陸城市訪問，站在市長立場也希望早日實現兩岸全面『三通』，早日開放大陸民眾來台旅遊…。」最終，大三通在2008年馬英九時代實現，謝長廷也於該書2001年出版後，相隔11年後（2012年）回漳州老家祭祖。

除了體驗台灣庶民生活、陳斌華深入台灣政治生態，記錄了當年核四停建風波、深度頗析民進黨與國民黨多重角力，見證立法院充滿火藥味質詢，並且引用時任國民黨立委游月霞一段話，「（立法院」這一個瘋人院。」由於那年是陳水扁執政時代第二年，兩岸關係發生很大變化，拒絕「九二共識」、一中原則等反中措施。

於是，陳斌華也書中第十一章節探討「兩岸關係：春天在哪裡」，書中內容先從1991年「辜汪會談」談起，並且形容可能成為兩人的會見是絕響，當年陳水扁不承認九二共識存在，台灣藍綠對此抗爭不休。最終，內容總結，「窗外滿是綠葉新枝，台北之春已來臨，但是，台灣海峽仍是堅冰未融。」

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華駐台照片 。（圖／翻攝《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》）

▲范麗青、陳斌華首批大陸駐台記者，前後轉任國台辦發言人一職。（圖／翻攝《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》）

如今相隔22年，陳斌華從新聞前線轉戰兩岸最重要對話窗口-國台辦發言人，即將面臨的兩岸關係卻倒退原點，回到他當時駐點情況，眼下的「台灣問題」甚至夾雜更複雜的國際局勢與中美之爭。

兩岸關係真的處於寒冬？就在陳斌華亮相前一天，大陸官媒《新華社》昨12日釋出對台重要消息，中共中央、國務院印發《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱意見）。

該《意見》中共中央、國務院出手拍板定案，以「探索」方式讓福建加大力度擴大惠台舉措，推進落實台灣民眾赴陸發展，促進兩岸和平融合發展。對此，陳斌華今日和未來將會以什麼樣風格面貌應對兩岸議題，也讓外界拭目以待。

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