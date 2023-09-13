側寫／國台辦發言人初登場「有台味」　陳斌華：讓台灣鄉親打分數

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦今（13）日舉行發佈會，新聞局副局長兼發言人陳斌華首次亮相答記者問，剛開場先以閩南話問候台灣鄉親。到了問答環節，他發揮過去擔任記者淡定的自信，一口氣回答二十多個提問。當被問及從台下轉為台上的心情和對自己表現打幾分？陳斌華幽默的回應，讓媒體朋友與台灣鄉親來打分數。

「各位記者朋友大家好，歡迎大家前來參加國務院台辦的新聞發佈會。」新擔任發言人的陳斌華先以普通話開場後，接著切換自己家鄉母語閩南話再次問候，「各位親愛的台灣鄉親序大（閩南語：長輩）、兄弟姊妹，大家早安、大家好！（此段為閩南語），我叫陳斌華，現任國務院台辦新聞局副局長。」

▲大陸國台辦新發言人陳斌華正式亮相。（圖／記者任以芳攝）

陳斌華接著介紹自己簡歷，「今天的發佈會由我來主持。在到台辦工作前，我有20多年的媒體工作經歷，也曾多年在台灣駐點採訪，與在座的一些記者都是老朋友。希望今後能在發言人的崗位上，與大家共同努力增進兩岸同胞之間的瞭解和理解。發佈會現在開始，請提問。」

身為福建人，首次亮相發佈會的陳斌華表現沉穩，使用台灣民眾最熟悉閩南語開場問候，展現老鄉「台台」的親和力。進入記者問答環節，他也十分細心，熟記每位記者長相，幾乎都叫得出名字和公司單位。

記者會進行十多分鐘後，陳斌華開始主動點台媒發問。《中時》記者提問從新聞界的老兵轉戰發言人，曾在台灣駐點多年，比一般大陸民眾更加知台懂台，未來出任國台辦發言人，將如何結合早年駐台經驗，更好的向兩岸民眾說明大陸對台政策？

陳斌華感性的細數過去在台灣經歷，200年至2015年的15年時間，赴台駐點數十次，足跡遍及台澎金馬，「台北101跨年煙火的絢麗、高雄西子灣落日的浪漫、台東蘭嶼的獨特風貌和達悟人的淳樸、彰化鹿港天後宮信眾朝拜媽祖的虔誠、雲林濁水溪畔農民朋友田間勞作的身影」

▲陳斌華駐台15年留下難忘寶島回憶，有助於擔任國台辦發言人日後工作 。（圖／翻攝《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》）

他也說，「一幕一幕，記憶猶新，『寶島台灣，常在我心。』在與台灣各界人士、各地鄉親的接觸、交流中，我較為全面瞭解他們的工作生活、所思所想，也對台灣問題有了較為深入的觀察。」

陳斌華，「這些將有助於我在國台辦發言人的崗位上，用兩岸同胞特別是台灣同胞願意聽、聽得懂的語言，更好說明大陸的對台方針政策，讓台灣鄉親瞭解、理解我們的誠意、善意。」

▲發佈會上，陳斌華特別點名幾家台灣媒體發問。（圖／記者任以芳攝）

當年陳斌華於2001年2月8日赴台，是新華社首批駐台記者之一，那年是陳水扁執政第二年，兩岸關係已陷入膠著。《東森新媒體ETtoday》記者提問現今兩岸關係幾乎倒退回到22年的原點，陷入「嚴冬」，未來是否還有一絲春天氣息？

陳斌華則說，「所有關心台灣前途命運、支持兩岸關係和平發展的人士，都對民進黨當局上台以來大開歷史倒車，致使兩岸交流往來嚴重倒退深感痛心，對台海形勢日益複雜嚴峻無不憂心。」

他引用已故海基會董事長辜振甫先生生前喜歡題寫一句詩——「但知春意發，誰識歲寒心」，這句詩很能反映這些人士以及我個人當下的心境。

關於兩岸關係解讀，陳斌華指出，「沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會來臨。兩岸關係發展根基在民間、動力在人民、希望在青年。」相信，只要兩岸同胞攜手同心、共同努力，一定能推動兩岸關係克難前行，重回和平發展正確軌道，迎來兩岸大交流、大合作、大發展的又一個春天。

▲陳斌華會後走下發言台，與媒體記者互動。（圖／記者任以芳攝）

從自己駐台經歷，延伸到兩岸關係、兩岸經貿、國際局勢下的台灣問題以及台海交流遇到障礙難題，像是ECFA、開放陸客、陸生等議題，陳斌華一口氣回答20多個問題，期間也會幽默一下，「大家還有問題？你們不累嗎？我們時間關係，開放最後三個提問」，最終，一小時發布會超時快20分鐘。

會後，陳斌華走下發言人講台，再次接受媒體訪問，當問及台下轉換台上心情？他說，都是工作，自己是新聞界老兵，自己也曾坐在台下，這些不算考驗，同事甚至覺得他過度淡定。

至於初登場給自己打幾分？陳斌華幽默的說，「希望媒體同行來打分，台灣同胞給我打分。」他也表示，在適當時間會多說閩南語，用台灣鄉親聽得懂語言，好好說明大陸對台政策，拉近彼此距離。

▲22年前陳斌華與范麗青是大陸首批駐台記者。（圖／翻攝《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》）

根據官方提供資料，陳斌華1971年9月出生，福建省詔安縣人。1989年至1993年就讀於廈門大學中文系，2002年至2005年就讀於北京大學新聞傳播學院傳播學研究生課程班（在職)。1993年至2016年在新華社總社工作，主要從事兩岸新聞、中央時政新聞報導，親歷澳門回歸、「連胡會」、「馬習會」等重大事件，係大陸首批赴台駐點記者，數十次帶隊赴台採訪，任新華社港台部副主任、高級記者，獲評為新華社十佳記者，作品曾獲中國新聞獎。

2016年4月調國務院台辦工作，歷任海研中心副主任、研究局副局長、經濟局副局長、一級巡視員。現任國台辦新聞局副局長、一級巡視員。著有《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》、《親歷台灣「大選」》、《自在台灣一一一個大陸人的十年行旅》。

▼大陸國台辦發言人陳斌華台灣相關著作。（圖／翻攝陳斌華著作）