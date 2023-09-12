「開明婆婆」婚後黑化！她撕破臉逃離　網笑：原來房價推手是婆婆

▲婆婆婚前、婚後對她不一樣態度讓原Po傻眼。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

婚前婚後不一樣！一名女網友在Dcard發文抱怨，指婆婆在她婚前說自己當媳婦時被婆家欺負，所以非常開明，「年輕人自己開心就好」，怎知婚後就擺起傳統婆婆架子，家務事全丟給媳婦，還酸她沒生小孩，甚至干涉她娘家的事情，氣得原Po搬家並把對方當陌生人對待。

原Po透露，婆婆是個只在年輕時工作過一陣子的家庭主婦，每天就是買菜追劇跟鄰居聊天，生活圈非常狹小，之前總跟她誇自己很開明先進、跟得上時代潮流，「不生小孩沒關係，年輕人自己開心就好」。也說自己當媳婦時被婆婆欺負，所以想法很開明，以及抱怨常被當成顧小孩的工具。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，曾經在原Po眼中「被大哥大嫂丟小孩顧有點可憐」的婆婆，之後卻變了一個人。原Po剛從餐飲相關工作回家，就會被要求煮飯洗碗，「如果我在外面吃飽沒有回家幫忙，就擺臭臉。故意把菜擺到我下班回來才開始洗菜等我炒」，還總是挑剔她手藝、稱讚自己做得更好吃，但婆婆的菜「常常沒味道，導致剩一堆，重複加熱直到臭掉不能吃」。

更讓原Po無言的，是每天追劇的婆婆只有洗衣服這個固定家務，導致家裡總是黏黏的、廚房都是垢，卻不准兒子做家事，堅持媳婦要做到「應該做的事」，沒做到就擺臭臉。以及老公跟公婆吵架「就覺得是我在背後指使」，甚至流產時跟公公完全沒關心她，之後看到凍卵新聞還酸「年輕人不知道在幹嘛，都凍卵不生小孩」。

最後讓原PO決定搬出婆家的導火線是，婆婆干涉娘家的事，並當眾對她說了過分的話，這讓她在住婆家半年搬家後終於徹底撕破臉，跟老公說從此過年不回婆家，「要我回去一次，請拿一個10萬以上包包來換。黑掉真好，直接把婆婆當陌生人，再也不用準備任何禮物或有任何期待。別奢求你本來就沒有的感情」。

對此，許多女網友直呼「同款婆婆+1」，並指，「大多婆婆們很愛婚前先假掰演一套，婚後直接不演露出真面目。擺架子、給媳婦下馬威、各種不尊重樣樣來」、「嘴巴一直說自己多開明，不會像自己的婆婆那樣對待媳婦，卻還是認為媳婦應該要會煮飯做家務帶小孩」、「通常一直強調自己很開明的，本質上都不會很開明，我媽就是同款」、「原來房價推手是全台灣的婆婆」。

【ETStar開課了】

10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」

步驟2：輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀

▸ 人妻開老公特斯拉…出意外被罵三寶 她怪罪「車太笨」嗆：不道歉我就搬回娘家

▸ 新竹老翁陳屍屋內 2隻愛犬疑似太餓「吃了他」

▸ 感覺呼吸就會醉！酒廠儲酒槽爆裂 220萬公升紅酒瞬間淹沒村莊…險汙染河川