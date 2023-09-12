遊客對「小美人魚」愛撫狂親！畫面曝光　丹麥鄉民怒了

▲美國遊客對小美人魚雕像做出不雅動作。

圖文／鏡週刊

「小美人魚」雕像一直是丹麥哥本哈根的著名地標，但近日有民眾抱怨，一名美國遊客竟然直接爬上雕像，更當眾對小美人魚「硬上強暴」，讓在場的丹麥鄉民和其他遊客，都怒到拳頭硬。

據英國《都市報》報導，19歲的崔恩克勒（Dylan Trinkler）在本月9日就直擊，一名美國女遊客當場直接爬上小美人魚雕像，隨後更直接對小美人魚「強暴」，對雕像愛撫和親熱，完全沒在考慮小美人魚的感受。崔恩克勒說，當時約有100人在現場，但大家對於這名女遊客的行為，都相當困惑且無法接受。

報導也指出，現場有人對女遊客大喊：「這是丹麥的文化遺產。」、「這是藝術品。」崔恩克勒也說，現場民眾看到她的行為，都感到相當憤怒，甚至有民眾當場對她指責「對雕像不尊重」，但女遊客也只是笑笑，完全我行我素。

小美人魚雕像是嘉士伯啤酒（Carlsberg）創始人雅各伯森（Carl Jacobsen）在1913年捐贈給哥本哈根市府，之後成為當地著名地標，平均每年會吸引約100萬遊客到此參訪。



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