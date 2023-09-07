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最強銷售王　黃偉哲上電視購物直銷7萬顆麻豆文旦銷售一空

▲台南市長黃偉哲前往電視購物節目，向全國消費者推薦台南文旦，透過電視購物直播販售，5000箱計7萬顆麻豆文旦於40分鐘銷售－空。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往電視購物節目，向全國消費者推薦台南文旦，透過電視購物直播販售，5000箱計7萬顆麻豆文旦於40分鐘銷售一空。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

現值台南市文旦產期，台南市長黃偉哲7日專程北上，前往電視購物節目，向全國消費者推薦台南文旦，黃偉哲表示，台南是全台文旦產區最早進入產季，麻豆區更是全台知名文旦產區，且品質優良遠近馳名，在市場上受到眾多消費者喜愛，是中秋送禮應景首選。

黃偉哲說，今年台南文旦在生產期間，氣侯穩定，生長期雨水少甜度高，採收前雨水多，致果肉更飽滿、多汁、大小均勻、果皮細緻，品質相當穩定，透過電視購物直播販售，5000箱計7萬顆麻豆文旦於40分鐘銷售一空。

▲台南市長黃偉哲前往電視購物節目，向全國消費者推薦台南文旦，透過電視購物直播販售，5000箱計7萬顆麻豆文旦於40分鐘銷售－空。（圖／記者林東良翻攝，下同）

去年東森農場備貨2000箱麻豆文旦於直播中就銷售一空，今年為了因應廣大消費者的需求，東森農產此次備貨5000箱計7萬顆麻豆文旦，在黃偉哲市長的助攻推展之下，訂購專線絡繹不絕一樣搶購一空，正因台南文旦的好品質能夠讓選購及品質要求非常嚴謹的東森購物，連續4年選用台南文旦推薦給全國消費者，將農產品新鮮直送到消費者手上，提供農民一個良好的銷售管道，讓農民可以安心專注在管理生產方面。

▲台南市長黃偉哲前往電視購物節目，向全國消費者推薦台南文旦，透過電視購物直播販售，5000箱計7萬顆麻豆文旦於40分鐘銷售－空。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，今年全市預估收獲面積1095公頃(約占全台27.6% )，產量24700公噸，較去年持平，今年台南文旦採收距離中秋節約有40天的銷售期較去年長，台南麻豆文旦在獨到的栽培管理方式，造就麻豆文旦果型美、多汁甘甜，往往在開採後兩、三個禮拜內就被預訂一空，台南文旦的美味有口皆碑，請大家不要錯過，以免向偶。

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