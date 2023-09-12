大貨車國一整路按喇叭　緊貼前車逼讓路！眾人氣炸：根本移動炸彈

記者趙蔡州／綜合報導

一輛大貨車11日下午行經國一台中路段時，不但整路緊緊跟在前車後方，還瘋狂鳴按喇叭示意讓路，誇張行為都被旁邊的用路人拍下。國道警方表示，目前已收到民眾檢舉，由於影片未顯示時間，正在聯繫檢舉人，確認訊息後將開罰。

網友在臉書「爆料公社」貼出大貨車的恐怖行為，當時原PO行經國一台中北上路段，一輛大貨車在中線、外線狂飆，不但緊緊跟在前車後方，還沿途瘋狂鳴按喇叭逼車，若是轎車不願意讓開，大貨車就會硬切車道超車，場面非常危險。

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影片一出立刻引發網友熱議，有人認為大貨車逼車真的很危險，也有人覺得逼車不對，但「烏龜車」問題也很大。有人說「逼車無誤，拜託檢舉這名駕駛」、「真的是移動式炸彈」、「這種車流量，我不挺大車」。

也有人說，「檢舉讓他吊銷駕照啦」、「中線本來就是大車超車道，自己要龜速占道才被叭」、「一堆路隊長，還怪人逼車」、「有病記得看醫生，趕時間記得提早出門」、「危險駕駛，可惡的人」。

對此，國道警方表示，目前已收到民眾檢舉，經檢視影片，大貨車駕駛行為確實已違反道路交通管理處罰條例第43條，可開處6千至3萬6千下罰鍰並吊扣牌照6個月，由於影片未顯示時間，正在聯繫檢舉人，一旦確認訊息將予以開罰。

▼「暴走大貨車」國一瘋狂按喇叭，緊貼前車逼對方駕駛讓路。（圖／翻攝自爆料公社）