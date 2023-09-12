愛躺著追線上小說...男不菸不酒竟「雙側肺栓塞」　2習慣險奪命

▲檢查發現男子肺部兩側大片瀰漫的血栓。（圖／慈濟醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中慈濟醫院急診日前接獲一名60多歲男子走樓梯突然感覺呼吸急喘、嘴唇發紫且冒冷汗，緊急就醫，檢查後確認是可能致命的「雙側肺栓塞」發作，及時治療撿回一命。心臟內科醫師追查發現，男子除家族性先天凝血因子異常，上班久坐，還喜歡久躺追網路小說，認為與此習慣有關。

該名病患不菸不酒，但他向醫師自述，上班久坐、在家也習慣久躺沙發，回想發病當天走樓梯時，短短一層樓竟像是爬長陡坡，路過同事發現他喘不過氣、唇色發綠、冷汗直冒，催促緊急就醫。急診醫師檢查發現男子血氧飽和度指數極低，電腦斷層顯示雙側肺動脈都有大塊血栓，會診心臟內科主任林茂仁確認是「雙側肺栓塞」。

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林茂仁表示，男子兩側肺葉瀰漫大片血栓，屬於臨床典型而嚴重的「肺栓塞」，幸好他馬上到急診就醫，還主述一周前曾出現「單側小腿腫脹」的重要訊息，再透過相關檢查，幫助醫師快速查出病因。

▲醫師林茂仁提醒病患勿久坐久躺，如果單側小腿腫脹幾天都沒改善，就很有可能是深部靜脈血栓。（圖／慈濟醫院提供）



值得注意的是，林茂仁檢查病人血液檢查後，發現他家族性先天凝血因子異常，顯示體質天生比一般人有更多發生血栓的機會。病人證實，雙親都罹患心血管病史，近半年來迷上網路小說，常久躺沙發幾個小時都不起身。

林茂仁主任表示，引發「肺栓塞」的高危險因素，除了「經濟艙症候群」之外，還有肥胖、抽菸、近期曾接受下肢骨科手術且卧床時間過長等。如果單側小腿腫脹幾天都沒改善，就很有可能是深部靜脈血栓，一旦發生不明原因下肢腫脹，建議把握時間到心臟內科進一步篩檢。