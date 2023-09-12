台中賓士女酒駕連撞路邊3車！　這輛「屁股全爛」恐報廢

▲賓士車駕駛酒駕自撞路邊車輛。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市南區12日凌晨發生一起酒駕事故，30歲楊姓女子駕駛賓士GLA休旅車行經復興北路，撞上路邊停放的3輛轎車，所幸正處深夜車內無人，沒有造成任何人受傷。警方獲報到場，對楊女實施酒測，發現有飲酒情形，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市第三警分局調查，今日凌晨2時許，楊女開車沿復興北路由東往西方向直行，碰撞停放於路旁停車格內的3輛自小客車，過程中未有人員受傷。

警方到場對楊女進行酒測，發現酒精濃度超標，楊女自述在家中喝酒後出門，但未提目的地為何。全案依公共危險罪嫌移送偵辦，詳細肇事原因尚待交通大隊事故分析鑑定。

▲楊女酒駕自撞波及路邊3車。（圖／民眾提供）

蘇姓車商表示，從事故照片研判，楊女車輛為賓士GLA180或200，為2016年左右出廠，新車價在200萬上下，車損約是引擎蓋隆起變形、車頭毀損，修繕費用約20萬元；較慘的是首當其衝的紅色NISSAN，車尾幾乎全毀，該車是2012年左右的車輛，依照現今殘值，不建議維修，只能直接報廢。

▲蘇姓車商說，首當其衝的紅色NISSAN受損嚴重，只能拿去報廢。（圖／截取自記者爆料網）

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