超噁！國道路面「滿佈廚餘」　自小客打滑撞護欄…車頭全毀了

▲國道3號嘉義竹崎段路面散落廚餘，導致車輛打滑自撞。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

國道3號南下286.7K、嘉義竹崎段8日晚間9時許傳出一起自撞車禍，警方初步調查，現場車道上因散落大量廚餘，導致一另自小客車經過時打滑、撞向外側護欄。警方獲報後積極調閱監視器追查，將查明涉案車輛到案，並依公共危險罪移送。

國道公路警察局第八公路警察大隊8日晚間9時28分接獲通報，國道3號南向286.7公里處有自小客自撞護欄，警方到場才發現竟是路面散落大量廚餘惹禍，導致經過的藍色自小客打滑失控，車頭猛力撞向護欄後幾乎面目全非、擋風玻璃也碎裂。

警方後續將調閱相關影像，積極查明掉落廚餘車輛，並依公共危險罪嫌移送。警方呼籲用路人，車輛裝載物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落或掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全。如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定舉發，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰；另涉嫌刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪部分，並俟調查結果移送地檢署偵辦。

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