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讓全球賽車迷心跳加速！　MSI與Mercedes-AMG打造聯名筆電全球限量3000台

▲▼MSI與Mercedes-AMG攜手打造限量版聯名筆電Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport。（圖／MSI微星提供）

▲MSI與Mercedes-AMG攜手打造限量版聯名筆電Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport。（圖／MSI微星提供）

記者蕭文康／台北報導

全球筆電領導品牌微星科技MSI於今年宣布與 Mercedes-AMG Motorsport在全球的長期合作計劃，以雙方品牌對於創新技術與極致工藝的共同熱情為基礎，攜手打造首款限量版聯名筆電Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport，引發業界關注。針對雙方攜手合作的最重要關鍵，MSI透露，其實非常簡單，一切來自於雙方擁有相同的堅定信念：「對於極致效能的熱情與追尋。」

Mercedes-AMG Motorsport因打造絕佳性能的賽車而聞名，MSI則是以研發製造頂尖硬體設備、為遊戲玩家帶來超凡效能而享譽全球。因此，雙方的結合不僅是在賽道或遊戲場景上，賽車手和遊戲玩家同樣渴望追求巔峰效能，以達成目標並不斷刷新紀錄。

在產品外型上，Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport限量版聯名筆電，可說是結合奢華質感與絕佳性能，包括賓士車款獨有的月岩灰配色，搭配鎂鋁合金以精密工藝打造的絕美機身，形塑出神秘莫測的意象，同時也向賽道上的

Mercedes-AMG極速賽車致敬。

▲▼Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport限量版聯名筆電，獨特的月岩灰配色設計，搭配鎂鋁合金以精密工藝打造的絕美機身，形塑出神秘莫測的意象。（圖／MSI微星提供）

▲Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport限量版聯名筆電，獨特的月岩灰配色設計，搭配鎂鋁合金以精密工藝打造的絕美機身，形塑出神秘莫測的意象。（圖／MSI微星提供）

筆電背蓋、螢幕邊框與底部巧妙點綴的 Mercedes-AMG Motorsport 標誌，展現一流的精品工藝技術相當吸睛。電源鍵標示著「START ENGINE」字樣，開啟筆電時彷彿啟動賽車引擎，視訊鏡頭區域、鍵盤空白鍵、機身後側及背蓋腳墊覆蓋上AMG獨有花紋，細緻巧思相信絕對讓賽車運動愛好者激動不已。

▲▼MSI與Mercedes-AMG攜手打造限量版聯名筆電Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport.jpg。（圖／MSI微星提供）

▲▼▲Stealth 16 Mercedes-AMG的螢幕邊框與底部巧妙點綴Mercedes-AMG Motorsport 標誌。（圖／MSI微星提供）

▲Stealth 16 Mercedes-AMG的螢幕邊框與底部巧妙點綴Mercedes-AMG Motorsport 標誌。（圖／MSI微星提供）

▲▼▲Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport的電源鍵標示著「START ENGINE」字樣，開啟筆電時彷彿啟動賽車引擎。（圖／MSI微星提供）

▲Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport的電源鍵標示著「START ENGINE」字樣，開啟筆電時彷彿啟動賽車引擎。（圖／MSI微星提供）

除了擁有絕美外型設計，限量版聯名筆電的卓越效能絕對是與外觀相得益彰。Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport 搭載Intel® Core™ i9-13900H處理器及 GeForce RTX™ 4070筆記型電腦GPU，並搭載MSI 獨家 Cooler Boost 5強效散熱系統，以雙風扇和5根散熱導管組成，能確保CPU與GPU發揮極致效能，為玩家帶來身歷其境的遊戲體驗。16:10黃金比例設計的 4K 超高解析度OLED 螢幕，搭配世界音響大廠Dynaudio打造的高音質環繞音響系統，帶給玩家絕對頂級的視聽覺享受。

同時，Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport限量版聯名筆電擁有獨家配件組合，完美展現兩個奢華國際品牌的跨界合作，配件組合包含獨家設計的筆電彩盒、滑鼠、滑鼠墊、USB隨身碟、收納包、明信片與束線帶，帶給使用者完整的奢華體驗。而每款配件皆有精緻的MSI與Mercedes-AMG Motorsport標誌，象徵兩大品牌對於遊戲與賽車運動中突破極限的堅定信念。

▲▼▲ Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport限量版聯名筆電擁有獨家配件組合。（圖／MSI微星提供）

▲ Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport限量版聯名筆電擁有獨家配件組合。（圖／MSI微星提供）

MSI這次與世界知名品牌Mercedes-AMG攜手合作，希望鎖定並強化高端、奢華的品牌價值與定位。如今與Mercedes-AMG的品牌聯名，證明MSI的產品不僅具備頂天效能，同時也能完美演繹精品質感。

▲▼Mercedes-AMG的品牌聯名，不僅具備頂天效能，同時也能完美演繹精品質感。（圖／MSI微星提供）

▲Mercedes-AMG的品牌聯名，不僅具備頂天效能，同時也能完美演繹精品質感。（圖／MSI微星提供）

本次聯名筆電Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport可說是極致工藝與巔峰速度的完美結合，而MSI Stealth系列筆電原就是纖薄高效能的代表，旗下包含17吋、16吋、15吋、14吋等，提供消費者多樣化的選擇。

▲▼▲MSI Stealth系列是纖薄高效能的代表，其中14吋的Stealth 14 Studio最為輕巧僅有1.7kg，卻具備不妥協效能。（圖／MSI微星提供）

▲MSI Stealth系列是纖薄高效能的代表，其中14吋的Stealth 14 Studio最為輕巧僅有1.7kg，卻具備不妥協效能。（圖／MSI微星提供）

Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport：https://msi.gm/S3BFE759

Stealth系列筆電：https://msi.gm/S0316336

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