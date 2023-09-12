困地底1千公尺深10天！動員200人洞穴救援　美探險家獲救笑了

▲ 迪基脫困後接受採訪，臉上掛著笑容。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國40歲探險家迪基（Mark Dickey）2日在土耳其南部莫卡洞穴（Morca Cave）內突然腸胃道出血，受困地下1040公尺深，多國組成的200人救援團隊耗費整整10天，終於在12日凌晨將他救出。

Mark Dickey, a professional cave researcher, fell seriously ill while exploring one of the world's deepest caves.



Now, rescue teams are slowly bringing him back to the surface on a stretcher.



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根據CNN，土耳其內政部災害與應變管理署（AFAD）薩爾奇（Recep Salci）12日證實，救援人員已經救出迪基，稱他看起來狀況良好，將以直升機送往梅爾辛醫院。

土耳其洞穴學聯合會也宣布，迪基於當地12日凌晨0時37分被抬出洞穴的最後一個出口，「至此洞穴救援部分的行動已經成功結束，恭喜所有付出努力的人。」

現場畫面顯示，迪基被以擔架抬出洞穴，在附近的醫療帳篷中受訪時笑容滿面，「能夠再次回到地面真是太棒了」，也感謝救援人員及土耳其政府「無疑救了我的命」，並稱「因為意外的醫療問題，我受困地下的時間比預期更長」。

▲ 迪基在擔架上被吊出。（圖／路透）

莫卡洞穴深達1276公尺，名列土耳其第三深。歐洲洞穴救援協會（ECRA）2日獲報稱迪基在探勘中疑似腸胃道出血，出現嚴重胃痛，2日起出動200人展開救援，將洞穴分成7個部分，不同深度的任務由不同國家救難隊負責，包括美國、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、烏克蘭及土耳其。

此前，土耳其洞穴學聯合會11日曾預告，救援行動將在當天或隔天完成。救難隊先將迪基移動至地下180公尺深，最終成功救出。

迪基從1990年代開始投身洞穴探險，足跡遍及美國20州及全球10個國家，創立非營利組織「洞穴學院」（Caving Academy）為洞穴探險家服務，官網稱他擔任國家洞穴救援委員會講師已有10年，同時也是ECRA醫療委員會秘書及洞穴學院執行董事。