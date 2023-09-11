高虹安豪宅爭議、男友干涉市政　郭台銘挺到底「相信她清白」

▲郭台銘逛景美夜市。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新竹市文化局前局長錢康明今（11）日卸下公職身分，一早就大爆內幕，指市長高虹安的「好朋友」（男友李忠庭）私下干涉市政，單獨約談市長室幕僚，甚至約錢康明談跨年晚會，特別關心府內事務、「在外幫忙談事情」，警告遲早會出事。對此，鴻海創辦人郭台銘晚間受訪表示，相信高的專業與清白，也認為高應該用自己的專業、事實和法律團隊，幫她贏回清白跟信譽。

錢康明一早先在臉書「解夢」，以「好朋友」暗指市長高虹安男友李忠庭不是幕僚長、不是府內人員，卻干涉太多市府的事務；還曝光自己曾和高虹安單獨進行一場私下對話，當時就提醒她要注意「好朋友」的所作所為，遲早會出事，但高虹安卻覺得，「沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報。」

對於高虹安近期醜聞連環爆，還被踢爆「出入都有百萬名車代步」、「入住高級住宅」，疑似政商關係模糊，引發外界熱議，郭台銘晚間逛景美夜市受訪時表示，自己相信高的專業與清白，也認為高應該用自己的專業、事實和法律團隊，幫她贏回清白跟信譽。

郭台銘強調，雖然高虹安遭遇很多政治的打壓與抹黑，但她依然要用行動力去證明清白，用事實、法律挽回她的清譽。