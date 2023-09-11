老四「夜市巡禮」民調越走越低？　郭台銘：百姓是我走下去動力

▲郭台銘逛景美夜市。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

距離2024二合一大選僅剩約4個月，有意以連署方式獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘，近期積極走訪夜市，意圖形塑親民形象，但據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，支持度卻從17.2%下滑4.3個百分點至12.9%。對此，郭今（11）日晚受訪時表示，現在大家最關心經濟議題，他走訪夜市傾聽老百姓的心聲，這些民眾是他繼續走下去的動力，也成為他國政發展、經濟政策的一大助力。

郭台銘今晚動身前往台北景美夜市，與攤商和民眾拉近距離，傾聽基層的聲音。不過，由於景美夜市多數攤商均在星期一休息，現場人潮並未像前幾次掃夜市般水洩不通，反而顯得較為冷清。

被問到2024大選欲獨立參選總統、副總統者，應於9月13日至9月17日申請為被連署人，連署時間將從9月19日起，11月2日止，究竟何時會公布副手人選？郭回應，一切都遵照法令規定進行，團隊也都在規劃進行中，會依照法律規定辦理。

針對近期民調支持度低迷，是否有其他選戰策略，抑或是多規劃其他行程，而不是一直在「夜市巡禮」？郭台銘則稱，現在社會最關心的都是經濟問題，自己這星期專門造訪雙北的夜市，每個夜市都有不同情況，都代表庶民經濟，對他做國政發展、經濟政策、提升年輕人的低薪、提升庶民經濟發展、反映老百姓心聲都有很大助益。

郭台銘說自己參訪夜市都不是造勢場合，卻碰到很多熱情的攤商跟民眾，這些人的支持是他繼續往前走的原動力，「今天在台北景美，希望除了參訪美食之外，也可以聽聽老百姓、庶民的心聲。」

另外，新竹市長高虹安近期遭爆料「出入都有百萬名車代步」、「入住高級住宅」，疑似政商關係模糊，引發外界熱議。郭台銘對此表示，他相信高的專業與清白，他認為高應該用自己的專業、事實和法律團隊，幫她贏回清白跟信譽。郭強調，雖然高遭遇很多政治的打壓與抹黑，但她依然要用行動力去證明清白，用事實、法律挽回她的清譽。