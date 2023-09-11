快訊／高虹安遭錢康明瘋狂爆料　竹市府「8點聲明」回應了

▲新竹市長高虹安、前文化局長錢康明。（圖／翻攝臉書）

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導

新竹市政府前文化局長錢康明今(11日)正式卸任，一早就接連在臉書大爆料，直指市府有「好朋友干政」。對此，新竹市府下午發出千字長文共八點聲明回應了。

新竹市府聲明全文：

有關錢前局長臉書所載情事，經查核許多部分與事實不符，惟相信錢前局長是出於善意建言，市府察納雅言、虛心領受。再次感謝錢前局長任內之付出及貢獻，並獻上最深祝福。

針對錢前局長臉書所載及民進黨團記者會等相關事宜，市府發言人徐千晴透過以下說明：

一、對於錢前局長提及市府贈送離職紀念擺飾一事，贈送過程讓錢前局長不甚滿意之情，高市長及市府幕僚虛心接受、自我檢討，作為未來精進參考。

二、對於先前議員所指高市長接受座車服務之餽贈，今日高市長亦於政風處面談調查中已說明，如司機張先生以私人車輛載送高市長之公務行程，高市長皆給付車資費用，並出具存摺及匯款紀錄，以證明自今年一月起陸續支付車資費用予司機張先生之事實，絕非外界所指控接受坐車服務餽贈之情事。

三、對於外界傳言「民政處長施淑婷提供Infinity車輛接送高虹安市長」，更完全是子虛烏有之事，施淑婷處長日前已針對相關不實言論提告，希望社會大眾勿再以訛傳訛。

四、對於李忠庭先生租屋一事，其稍早已發聲明指出，其以「5萬元之合理市價」向自然人承租，並非建設或房地產相關公司，且高市長本人自2021年起，係居住於屋齡約15年之市區大樓房屋。高市長對於李先生之租賃過程並不知情亦無干涉，更絕無收受建商贈與不當利益或任何對價關係。

五、對於錢前局長所提之新竹市府跨年活動，原僅有小型活動之發想，並於六月通過追加預算350萬元，後因新竹縣楊文科縣長主動聯繫討論大新竹跨年活動，為避免跨年當日活動重疊，雙方縣市首長達成共識，採縣市共同支持民間舉辦方式，僅由縣市政府協助相關場地租借、交通管制等跨局處協調工作，而不使用任何公帑舉辦跨年活動，經查文化局迄今亦並無辦理任何跨年活動之規劃與招標程序，絕無任何所稱外人喬標案或可特別關心之情事。

六、高市長於知悉錢前局長今日指控所述李先生和其互動情事，已於第一時間要求政風處儘速立案調查，逐一瞭解各局處首長及市長室同仁是否曾和李先生有逾越份際之互動，政風處乃中央廉政署一條鞭機制，絕對秉公辦理，如徹查後並無此類指控之情事，也希望儘速對外澄清，勿使新竹市政府團隊蒙受不白之冤。

七、高市長及市府團隊絕不認同關說等不當行為，高市長也經常於府內會議要求市府團隊注意與廠商之來往關係，絕無貪污收賄收受餽贈之不當行為。自廉政署及政風處於9/9發布新聞強調縝密調查後，高市長今日亦主動聯繫相關單位完成面談。

八、有關部分人士謠傳錢前局長為台中市盧秀燕市長舉薦，在此也鄭重駁斥，錢前局長為先前高市長於台中南屯地方服務時經友人介紹認識，與盧市長完全無關。

近期有心人士持續使用虛妄不實之訊息誣蔑高虹安市長及市府團隊，雖新竹市政府數度澄清，然仍無法遏止不實傳言歪風，由衷期盼謠言止於智者，盼外界停止子虛烏有、誇大且不實之臆測情事，回歸新竹市政議題討論之範疇。