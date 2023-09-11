台南大東夜市未獲營業許可！上百攤商強硬開市　怒嗆：要罰就罰

記者林東良／台南報導

台南市知名大東夜市在市府重新標租土地而經營權分裂後，原攤商租約至8月31日止，9月1日起更換新約，11日晚上6時大東夜市原經營團隊所屬3分之1攤商重新營業首日，台南市市場處處長陳豪吉，率員前往稽查勸導，因大東夜市尚未取得營業許可，除勸導攤商不得營業否則開罰外，也表示違規營業不排除斷水斷電。

▲台南市市場處處長陳豪吉下午4時率員前往稽查導，因大東夜市尚未取得營業許可，除勸導攤商不得營業否則開罰外，也表示違規營業不排除斷水斷電。（圖／記者林東良攝，下同）



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台南市市場處處長陳豪吉11日下午4時許，率員前往大東夜市稽查，因大東夜市尚未取得夜市營業許可，陳處長除手持大聲公，沿著攤位行進，勸導攤商不得營業否則開罰外，也表示違規營業不排斷水斷電，但也引起攤商不滿。

▲大東夜市經營團隊吳姓業者指出，為顧及攤商生存權益，夜市照常營業，市場處如要開罰，業者會承受。

大東夜市經營團隊吳姓業者指出，大東夜市是經營20多年的夜市，原有700多攤商，因市府重新標租，造成3分之2土地被另一經營團隊標走，他們原租市農會土地只剩242席1百多攤商，他們已經停業2周進行場地重整、排水系統及水電重新布設，11日是他們所屬攤商重新營業的首日，該夜市營業許可申請，在2023年初就送市府審核了，市場處拖到現在，又以因經營權異動的關係，視同新夜市而要求業者重新提出申請，他們已在9月5日提出新申請，也租用土地增加停格位，為顧及100多位攤商生存權益，11日晚上夜市照常營業，市場處如要開罰，業者也會承受。

台南大東夜市土地市府持有3分之2，日前重新招標，得標的惠堤實業公司尚未申請取得設置許可，已公開招商並以租金取得成本高而上漲租金，還引起數百攤商不滿，8月30日赴台南市議會陳情，經濟發展局局長林榮川表示要介入協調創造三贏。

大東夜市原經營團隊吳姓業者指出，其父經營大東市20多年，長久以來均是以攤商利益心心念念，此次台南市政府財稅局重新標租大東夜市3分之2的市有地，原經營團隊沒標到，由惠堤實業公司得標，所以原經營團隊只有剩下3分之1（市農會土地部分），約242格攤格。

▲大東夜市攤商對台南市場處不准他們繼續營業十分不滿，認為市府毫不顧及其生計。

吳姓業者說，因經營權的重新劃分，他們與原攤商的租約到2023年8月31日到期，9月1日起即失效，他們維持每日每格250元租金（沒調漲），但對方卻因成本取得高要收租金450元，他說市場處一直強調要維護攤商權益，那就應該盡力輔業者，讓夜市早日取得許可合法經營，讓攤商能生存下去。