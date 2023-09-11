【廣編】黑松Ｘ金門酒廠「創世者桶陳金門高粱酒」首批限量上市

圖、文／黑松提供

喜歡威士忌的人也會愛上這款高粱酒！黑松公司與金門酒廠攜手合作，突破框架巧取中西方代表性酒類特點，翻轉高粱及威士忌風味的既定想像，推出頂級工藝之作「創世者桶陳金門高粱酒」。跳脫傳統思維，創新運用威士忌過桶手法，打造史上最「威」高粱酒，「創世者桶陳金門高粱酒」即日起全台限量上市，香醇的口感，是最值得入手的跨界烈酒新選擇！

本次特別邀請在戲劇路上深耕，同時創立品牌開創人生新局的王陽明搶先體驗「創世者桶陳金門高粱酒」，作為威士忌愛好者的他表示，光是打開酒瓶、嗅聞氣味，就能感受到柔順甜美的圓滑感，一入口喝起來、聞起來像高粱酒，尾韻卻散發威士忌的風味，完全沒有過往印象中高粱酒的燒、辣、嗆感，王陽明直言不論是高粱酒或威士忌愛好者，都很推薦來嘗試看看。

如此翻轉想像、跨越疆界的「創世」之作，不論是想嘗試高粱酒的另一種可能、收藏增值，或是送禮展現新意與品味，「創世者桶陳金門高粱酒」絕對是不二之選，即日起於全台7-11超商及全家便利商店皆可洽詢預購；全台各地區酒類專賣店陸續開賣販售，每瓶建議售價$2,280（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準），前往感受這場充滿驚奇的「創世者」品飲風潮吧！

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