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社會 社會焦點 保障人權

知名賽鴿飼料大廠爆賣偽藥！號稱專治疑難雜症　無良老闆下場曝

▲▼日本一位網友腳踏車時，發現置物籃裡住著鴿子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲彰化知名賽鴿飼料品牌耐久能製造配方偽藥被判緩刑。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化知名賽鴿飼料品牌耐久能公司楊姓負責人，成立賽鴿醫院，從自家在廣州公司販售的白藥粉、黃藥粉，再研究出「呼吸道複合感染粒」等4種配方偽藥，開立處方籤在台販售，不法獲利893萬餘元，法官依違反動物用藥品管理法製造偽藥罪，將楊等3人判處1年8月不等徒刑及罰金，並沒收不法所得，最後均認罪協商，獲緩刑處分。

判決書指出，楊男為耐久能負責人，劉男則為副總經理，張男則是楊男以每年19萬8,000元，聘僱掛名址設耐久能賽鴿醫院(下稱耐久能醫院)負責人，3人明知廣州耐久能公司在中國大陸地區可公開販售的白藥粉、黃藥粉並無合法輸入台灣，楊於2017年與張共同研究藥品成分配方比例，分別命名為「呼吸道複合感染粒」、「毛滴蟲球蟲」、「處呼吸道複合感染粉」及「腸炎下痢粉」。

而劉男即對外採購抗生素、藥品等原料，在耐久能公司內與葡萄糖等其他原料利用攪拌桶、過濾器、鋼刷、清潔刷、電子秤等機具大量調配成制式用藥，並使用包裝機加以包裝於印有「耐久能」或「耐久能賽鴿醫院」字樣包裝，等該等偽藥售出後，再行製作偽藥處方籤對外佯稱為處方藥。

▲2020年底屏東縣動防所接獲檢舉，賽鴿保健食品宣稱療效，依法處罰，示意圖，與本案無關。（圖／動物防疫所提供）

▲2020年底屏東縣動防所接獲檢舉，賽鴿保健食品宣稱療效依法處罰，示意圖，與本案無關。（圖／動防所提供）

後由未實際駐診的張男在處分籤「職業獸醫師」欄位補蓋「張XX」章戳，檢方指出，耐久能公司透過個體客戶、通路販售上開偽藥共獲利893萬8,800元，案經法務部調查局於2022年1月4日對耐久能公司、耐久能醫院進行搜索，扣得呼吸道複合感染粒1盒、呼吸道複合感染粉4,800包、腸癌下痢粉1,800包、偽藥原料及製作偽藥等物，並經送行政院農業委員會動植物防疫檢疫局鑑定「腸炎下痢粉」含有Trimethoprim藥品成分、「呼吸道複合感染粉」含有Sepctinomycin、Lincomycin及Ronidazole等3項藥品成分。

楊男在偵查時辯稱，配方表是張男決定配方的，伊是試驗張調出的藥，一般動物用藥都是針對大型動物如牛馬豬，劑量太高，不適合給賽鴿用等語。劉男則坦承公司大量製造偽藥，有鴿友藥買藥，就直接從公司出貨等語；張男坦承，平時不會到賽鴿醫院駐診，只有動防所來稽查時才會去，平時由劉男轉述賽鴿病症，他再開立處方，並由劉男調配，並沒實際從事診療行為。

檢方認被告等3人所為，均係涉犯販賣動物用偽藥罪起訴，3人也提出願意認罪協商，彰化地院審結，楊男處有期徒刑1年8月，併科罰金80萬、緩刑4年，得向公庫支付150萬元，未扣案的犯罪所得893萬8,800元沒收；劉、張2人皆判處有期徒刑1年2月，併科罰金10萬，均得緩刑3年，各須向公庫支付50萬、80萬元，耐久能公司另科罰金150萬元。全案可上訴。

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