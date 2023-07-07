彰化父榔頭殺妻追打兒　檢方訊後深夜聲押

記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣福興鄉余姓男子5日持榔頭打死印尼籍妻子，又一路追打兒子，嚇得滿身是血的兒子趕緊衝進超商哭喊救命。彰化地檢署檢察官經過漏夜偵訊，6日深夜已向法院聲押余男，但並未禁見；彰化地院則尚未作出裁定。

▲余男拿著榔頭打死妻子，再衝進超商追打兒子。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

余男因為與印尼籍妻子發生爭執，5日傍晚在家中突然持榔頭攻擊妻子，接著一路追打兒子；兒子被打到滿身是血，驚恐衝進附近超商哭喊救命，他還拿著榔頭追進超商，一度與躲在櫃檯店員身後的兒子對峙，直到鹿港分局福興分駐所員警獲報趕往現場，才將余男一家三口送醫治療。

然而，余妻因為傷勢過重，經過搶救仍在當日晚間10點宣告不治；兒子則是頭部與身體有撕裂傷，所幸意識清醒，事後已接受醫院治療觀察。警方表示，已經聯絡彰化縣政府社會處社工前往醫院處理，後續會安排緊急安置，警方也會協助聲請緊急保護令，余男的部分則會依殺人罪、違反家暴法移送彰化地檢署偵辦。

而彰化地檢署檢察官經過漏夜偵訊，6日晚間向彰化地院聲押余男，但並未禁見。彰化地院則還未作出裁定。

▲余家被列為中低收入戶。（圖／記者白珈陽攝）

至於為何會發生這樣的人倫悲劇，福興鄉長蔣煙燈透露，余男本來名下有兩幢房子，本身也在彰濱工業區工作，但婚後妻子經常將錢寄回印尼，還向地下錢莊借錢，後來房子陸續賣掉，債務的大洞卻怎麼也補不完，夫妻倆經常為此發生爭執，後來可能因為經濟壓力，導致夫妻倆精神上都出現問題，後續也都有住院治療。

蔣煙燈提到，余家後來被列為中低收入戶，是彰化縣社會處長期關懷的案件，社工也會定期探訪，給予物資協助，沒想到如今卻發生這樣的憾事。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。