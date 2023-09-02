七度醉駕！高雄男才假釋又喝酒騎車　還幹譙監獄「比當兵還差」

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名林姓男子（68歲）8月31日酒駕被警方攔查，警方發現林竟是第7次酒駕，而且他今年4月才剛因酒駕服刑假釋出獄，林男被逮時還抱怨，「酒駕入監的日子難熬，甚至比當兵還不如」，但依舊無法改變林男一再酒駕的惡習，令員警搖頭不已。警方偵訊後依公共危險罪移送法辦，並移置保管車輛、扣繳該車牌照。

▲林姓男子日前又酒後騎車，這已是他15年來第7次酒駕，還抱怨「酒駕入監的日子難熬，甚至比當兵還不如」。（圖／記者吳世龍翻攝）

左營分局舊城派出所員警於8月31日下午5時許，巡邏行經左營區勝利路與翠華路口時，發現林男騎乘機車時，停等紅燈低頭使用手機，立刻上前攔查，沒想到才一靠近，就聞到林男身上散發濃濃酒氣，經實施酒測後，酒測值0.51毫克超標。

警方調查，林男自民國2008年初犯後，至今已是第7次酒駕，2021年更是因3度酒駕入監服刑，今年4月才剛假釋出獄，沒想到假釋期剛結束，馬上又酒後騎車。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例規定，自2019年7月1日起10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違規事實！呼籲喝酒不開車、開車不喝酒，勿心存僥倖而酒後駕車上路，才能確保自己及他人用路及生命安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。