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社會 社會焦點 保障人權

獨／生前賣養樂多畫面曝！嘉義夫妻溺水雙亡　老客人悲憶和藹笑容

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義地區10日受到暴雨影響，多處嚴重淹水，1對70多歲的官姓夫妻更因此受困車內不幸溺斃。據指出，2人雖年事已高，但身體硬朗，平時會在水上住家附近賣養樂多、牛奶掙家計，假日時更會開車到30多公里外的梅生做生意，認識夫妻倆的在民眾也透露，二人十分和藹又健談，是對相當親切的阿公和阿嬤，未料卻在做完生意返家途中遇死劫。

▲▼ 嘉義一名擺攤賣養樂多的阿伯，10日因淹水與妻子受困車內，不幸溺水身亡。（圖／讀者提供）

▲嘉義一對70多歲夫妻擺攤賣養樂多，10日因淹水與妻子受困車內，不幸溺水身亡，圖為阿公生前做生意的畫面。（圖／讀者提供）

一位嘉義在地民眾表示，這位夫妻平日周一到到周五，都是在自家社區擺攤賣養樂多與牛奶，假日兩天則會開車到外地做生意，某日自己開車在停等紅燈時，恰好遇到阿公熱情招呼，便上前聊天，而阿公也相當健談，他自己也不知不覺買了好幾箱飲料捧場。

▲▼ 嘉義一名擺攤賣養樂多的阿伯，10日因淹水與妻子受困車內，不幸溺水身亡。（圖／讀者提供）

這位民眾也透露，平時夫妻倆的生意也不錯，靠著「搏感情」而有不少常客，沒想到如此開朗的老夫妻，卻在假日到外地梅山做生意的返程，不幸遇上淹水意外離世，著實令人難過。

▲▼ 嘉義一名擺攤賣養樂多的阿伯，10日因淹水與妻子受困車內，不幸溺水身亡。（圖／讀者提供）

這起夫妻溺水雙亡悲劇發生在10日下午，官姓夫妻倆在梅山做完生意後開著廂型車返家，行經台82線中和交流道時，卻遇到豪雨淹水導致車輛熄火，2人因而受困車內，11日一大早被民眾發現時已是2具冰冷遺體，家屬得知消息也哀痛不已。

▼官姓夫妻倆遇到淹水受困車內溺斃。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣一對老夫妻遇到淹水受困車內溺斃。（圖／記者翁伊森翻攝）

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