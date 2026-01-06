彰化男兩度開走鄰居小貨車挨告竊盜　法官判無罪理由曝

▲彰化男子2度開鄰居貨車遭依竊盜罪嫌移送，法官判無罪。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

一名曾有公共危險前科的鄭姓男子，今年兩度在未經同意下，開走鄰居的小貨車使用近3小時，事後都將車歸還原位。車主第二次發現車輛不見後報警，警方依監視器畫面移送法辦。檢方依涉犯竊盜罪嫌且構成累犯，應加重其刑；但鄭男辯稱只是「暫時使用」用完還幫加油，法官審理後認為其行為屬於「使用竊盜」，主觀上沒有據為己有的意圖，判決無罪。

兩度開車載貨 用畢歸還仍被送辦

根據檢方起訴，鄭男於6月11日上午，在芳苑鄉路邊開走鄰居貨車，載運廢鐵變賣後歸還；兩天後下午，他又因雨天電動車電力不足，再次開走同一輛車載運私人物品，直至車主發現報警。鄭男在警詢時坦承用車，但強調只是「借用」，用完都有停回原處。

是「偷」還是「借」？

檢方認為，鄭男兩次未經同意取車，使用時間長達近3小時，已構成竊盜罪，且其有前科屬累犯。然而，鄭男在法庭上堅稱無偷竊意圖，表示甚至曾為車輛加油，只是臨時急需用車。

承審法官指出，竊盜罪須具備「不法所有意圖」，即意圖永久占有他人財物。本案中，鄭男兩次均主動將車輛歸還原位，車主也能輕易取回，未破壞其永久支配權。法官認為，使用時間長短並非關鍵，重點在於有無歸還意圖；此外，駕駛車輛必然消耗油料，此屬使用行為的附帶結果，並非獨立竊盜行為。

法官：屬「使用竊盜」判無罪

法官強調，此類未經同意暫時使用他人物品之行為，屬「使用竊盜」，依現行法制通常以《社會秩序維護法》處以行政罰，或透過民事求償處理，而不應動用刑罰。由於檢方未能證明鄭男有竊盜主觀意圖，判決無罪。