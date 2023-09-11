【廣編】進口量第一葡萄酒「澳洲Hardys夏迪」迎170週年　旗艦酒款限量販售中

▲歡慶Hardys夏迪170週年，達成重要的里程碑。左起葡萄酒達人莊才勳、左二黑松公司張建章特助、左三夏迪全球首席釀酒師海倫•麥卡錫以及右一黑松公司董事長張斌堂。

圖、文／黑松提供

根據國際葡萄酒及烈酒研究機構（IWSR）統計，2022年台灣進口量最高的葡萄酒品牌是來自澳洲的傳奇品牌Hardys夏迪葡萄酒。今（2023）年Hardys夏迪迎來170週年紀念，台灣總代理黑松公司特別邀請到首席釀酒師海倫·麥卡錫（Helen McCarthy）來台參與品酒會，一同歡慶Hardys夏迪達成重要的里程碑。

始於1853年的澳洲傳奇葡萄酒品牌Hardys夏迪，酒莊創辦人湯瑪斯·夏迪（Thomas Hardy）立志要釀出「享譽世界的葡萄酒」，至今Hardys夏迪葡萄酒在全球年銷量已有超過一億瓶的佳績，在國際間共獲得超過9,000項葡萄酒大獎肯定，首席釀酒師海倫·麥卡錫表示：「這個里程碑真正展現了夏迪的品牌實力！不論過去、現在，毫無疑問地也包括了未來，每一位品牌守護者以熱情與奉獻精神，堅持不懈的傳承著創辦人湯瑪斯·夏迪先生的葡萄酒傳奇。」

海倫·麥卡錫本次來台特別推薦酒莊旗艦款－湯瑪斯夏迪Thomas Hardy，以四款不同年份的酒款，帶領大家見證歷代釀酒工藝的展現。此酒款以創始人命名，每年精選澳洲最優質的葡萄品種卡本內蘇維翁所釀製而成，酒質經過時間推移，依然香氣豐沛、口感成熟豐美，藉由舊年份更是得以窺探新年份陳年變化的脈絡。為了讓台灣葡萄酒愛好者也能感受Hardys夏迪葡萄酒歷久不衰的魅力，黑松公司限量引進超過15年陳年潛力的湯瑪斯夏迪Thomas Hardy 2014年及2017年兩種酒款，少見的旗艦酒款陳年之後精彩可期，更多細緻的風味變化，也絕對值得台灣消費者進一步認識與品嘗！