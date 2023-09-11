高虹安住豪宅！綠議員曝「屋主濃厚建商背景」批：根本左手換右手

▲高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書）

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導

新竹市長高虹安近期捲入住豪宅、名車代步等爭議，對此，新竹市議會民進黨黨團今（11）日召開記者會，並公布房東為建商的事證。黨團總召陳建名表示，高虹安與男友共住的豪宅「回建築」，其房東林姓屋主不僅為知名建設集團的子公司負責人，更曾任這棟豪宅建設公司的監察人，合理懷疑高虹安假男友之身份，實質為白手套和建商承租豪宅。

議員楊玲宜表示，根據地籍資料且經查證，高虹安男友承租的回建築豪宅為一名林姓女子持有，該女於今年1月購買此8樓豪宅，也就是在高虹安上任市長後購入。經查，林女不僅為保興資產管理公司負責人，也是福軒建設開發公司的董事，更為高登國際公司創辦人，而這三間公司營業項目包括不動產投資開發、土地開發、都市更新等，更巧合的是其地址皆位於新竹知名建設集團的辦公大樓內部。

楊玲宜表示，檢視其租賃期約，包含「豪宅分租套房」以及「打碼的租金」都不禁讓外界懷疑，建商用不符合行情的租金承租豪宅，實質是為高虹安提供住處，建商左手賣右手（林女），將產權轉為自然人，再出租給高虹安的男性友人。

議員劉康彥表示，高虹安過去曾為立法委員，竟知法玩法，透過男友身份刻意規避法令，高虹安機關算盡，企圖遊走法律邊緣，但高虹安是否利用男友身份收取不當餽贈？高虹安男友是否成為建商與高虹安之間的白手套？這都是高虹安必須說明清楚的問題，劉康彥也要求，政風處應該要積極介入調查。

劉康彥提到，縣市首長掌管行政大權，主掌大大小小的資源分配，新竹市長更是都市開發委員會的主任委員，同時掌握建商建照、使用執照等生殺大權，高虹安接受「友人協助」搭豪車，男友承租的豪宅與建設公司有千絲萬縷的關係，高虹安毫不避諱與建商之間的關係，這些都是擔任市長的大忌。

劉康彥說，錢康明局長今早的臉書貼文，指控高虹安男友並沒有職位，卻公然介入市政、喬標案，已然是地下市長，他也呼籲柯文哲身為民眾黨主席，高舉新政治大旗，現在高虹安接連爆出利用男友身份租豪宅等爭議，請柯文哲不要再護航。

黨團總召陳建名強調，今天將手上掌握高虹安涉嫌貪污以及違反廉政倫理的事證，將一併送交檢調以及政風單位調查，廉政署在週末也對外說明針對高虹安豪宅豪車的案件已著手調查。

陳建名說，文化局前局長錢康明臉書發文證實，高虹安過去不斷用棒球場等市政建設，作為政治提款機，，甚至讓市政建設嚴重停擺，如今高虹安坐豪車公私不分的行為，已讓市府蒙上陰影、淪為笑柄，許多證據都指出我們的市長與建商零距離，這才是高虹安應該誠實面對質疑的事情。

對此，時代力量立委邱顯智則表示，支持廉政署督導政風介入調查，並要求高虹安主動對外說明。