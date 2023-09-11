劉俊豪父千字文護子　前女友母怒「不實人設」全拆了：法院見

▲中職富邦悍將內野手劉俊豪。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中職富邦悍將內野手劉俊豪，8月中遭指控用IG公開帳號辱罵蕭姓前女友母親，也遭爆劈腿，事情掀起議論。事後，劉爸在8月31日貼出親筆千字文，捍衛兒子形象。看了內容後，蕭女母親10日晚間表態，「你們不實的人設自己的孩子，甚至抹黑我們，請你們劉家說清楚」、「我對你們劉家父子倆也正式提告，事實勝於雄辯，一切法院見。」

臉書「●【爆料公社】●」10日晚間出現一篇蕭女母親的表態文，蕭母表示，被劉俊豪辱罵三字經後，因球隊經紀公司出面道歉，原打算交由司法審判，留點退路給劉男，但8月31日，劉爸在富邦悍將社團發出不實的書面，「我想大家都是家長、都想保護自己的兒女，但你們不實的人設自己的孩子，甚至抹黑我們，請你們劉家說清楚」，決定不忍、針對劉爸的聲明一一回應。

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▲▼蕭母發文毀劉俊豪人設。（圖／翻攝自●【爆料公社】●，下同）

其中，蕭母不滿劉男與女兒分手時，劉爸第一時間是把女兒退出劉家群組，「是俊豪反應給劉爸說這樣的作法不對，劉爸才傳簡訊給我女兒解釋，內容看起來是替我女兒想，重點俊豪就是去偷吃了，直接點好嗎？要人設到什麼時候？」並爆料劉俊豪110、111年捐款或捐手套皆非本意，「俊豪還覺得自己的學弟打得很爛，為何要捐贈？」

蕭母也回應劉爸納悶的四大問題，當中強調，從頭到尾都沒嫌棄過劉家沒錢、很窮，還提到「俊豪的職棒生涯起點確實是我女兒，因為俊豪想放棄都是我女兒拉著他不放，為什麼終點站會毀在俊豪現任女友？因為俊豪現任女友幫俊豪轉發罵長輩三字經到限動，還放在精選動態供人遊覽，俊豪卻沒有喝止現任女友，今天事情才會如此地複雜」，最後說自己把「拎北」掛嘴邊只是口頭禪，沒有任何意思。

回覆完畢後，蕭母表示，「最後在這我想跟俊豪及劉爸，你們偷錄我的音是什麼想法跟用意我不知道，我只知道我上一次是112年6月7日，再來就是8月，我跟俊豪聯絡大部分都是兩、三個月聯絡一次，你們要怎樣人設我管不了，但你們家不斷的抹黑、妖魔化我家，我想我有義務出來保護自己跟女兒」、「我對你們劉家父子倆也正式提告，事實勝於雄辯，一切法院見。」

整起事件始於8月17日Dcard一篇文章，指出劉俊豪在IG帳號上發摯友限動，用「你又來吵什麼！神經病、操、幹」辱罵蕭姓前女友的母親，該文又獲現任女友的轉發，結果球迷肉搜攻擊蕭母，蕭母不堪其擾只好選擇訴諸法律。前女友指出，自己陪著劉俊豪從高一走到大二，經歷兩次選秀落選，一路不離不棄，母親還從中牽線，幫助劉俊豪順利進入富邦，但劉俊豪卻和實習女防護員越走越近，甚至深夜密會。

富邦悍將回應，「本次事件雖屬球員私領域事件，球團仍會依隊內規定辦理及要求球員應謹慎處理，並再次告誡球員身為公眾人物除追求場上表現外，平時更應謹言慎行。」經紀公司也透露劉俊豪感到抱歉與懊悔，「再次向蕭女士及蕭小姐致歉，也尊重對方後續處置方式。」