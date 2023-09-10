車庫暴雨泡水「就他愛車沒事」！天才方法車主全驚呆：學起來

▲碰到大雨淹水的情況，許多車主會擔憂愛車受損。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

近日連續有颱風生成，除了台灣以外，大陸也有多地遭遇風災。不過，福建福州有名車主突發奇想，替愛車製作了嚴密的「防水裝置」，沒想到颱風來襲，整個地下停車場車輛都遭殃，就只有他沒事，驚人的舉動曝光後，讓一票車主跪了。

綜合陸媒報導，受到颱風影響，福建福州多地下起暴雨，導致低窪地區都淹了水，不過有名魏姓車主這次提前做了準備，購買了防水包因應可能發生的水災。

直到當天晚間9點左右，魏男發現水位開始變高，於是拿出防水袋，按照說明書上的步驟來操作，成功將車輛駛入了防水袋當中。後來淹水高度愈來愈高，幾乎覆蓋了四分之一的輪胎，停車場裡的車輛也因此泡水，不過魏男的愛車因為有防護，成功躲過了這次天災，讓他感到十分慶幸。

▼車主使用防水袋，將愛車包了起來，整個地下車庫就只有他的愛車沒事。（圖／翻攝微博）



魏男指出，他的車輛購買至今不到1年，實在是因為上次颱風的風雨太大，讓他感到害怕，所以才會想方設法防水，沒想到效果意外不錯，「整個地庫救我的車沒事。」貼文引發許多關注，不少大陸網友驚呆直呼，「如果這個方法真的有效，那應該好好推廣一下」、「堪稱護車神器」、「我就想知道購買連結呢」、「防水袋要賣爆了！」

至於該如何使用？魏男提到，其實相當簡單，只要先將防水袋攤開、平舖在地上，再把車輛駛入防水袋的範圍，最後再將袋子拉起、綁起來，就能達到防水效果。