午後大雷雨轟2地！　下波降雨加劇時間曝

▲今中南部午後仍有大雷雨。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今(10日)天氣北乾南濕，中午過後中南部、各山區容易有局部大雨或短延時大雨；明天起(11日)水氣更為減少，各地天氣好轉，僅剩花東、恆春半島有零星降雨，午後中南部、各山區雖有短暫陣雨但雨勢較為緩和，類似天氣將持續到周五(15日)，周六(16日)水氣將再增多。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今天中南部雲量多、水氣多，整天有短暫陣雨，南高屏上午仍有降雨，中午過後則有雷陣雨發展，中南部、各山區局部大雨，也可能出現短延時大雨。

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北部因吹弱北風，乾空氣進來，桃園以北今出現20度以下低溫。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

黃恩鴻表示，今天是近日最涼的一天，周一到周三(11日~13日)水氣會再減少，溫度機將略微回升，周三(13日)之後，低溫將回升到24度到26度，高溫可到31度到33度。

黃恩鴻指出，明天(11日)之後，天氣好轉，中南部也不太會下雨，只剩花東、恆春半島有零星降雨；午後僅中南部、各山區有局部短暫陣雨，雨勢將更為減緩，類似天氣型態將持續到周五(15日)，周六後將受北風系統影響，水氣會多一些。另未來一周沒有颱風生成機率。