低壓甩雨彈亂周末！2熱帶擾動發展　生成颱風機率曝

▲今仍有局部降雨，南部雨勢較明顯。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

今(9日)持續受到低壓帶影響，南部降雨明顯，仍有短延時大雨或豪雨，類似天氣將持續到明天(10日)，不過下周一(11日)北方乾空氣南下，各地降雨趨緩可見陽光。目前有兩低壓帶活動，台灣海峽南側低壓帶雖發展成颱機率低，但今明兩天將帶來降雨，至於廣東外海低壓，下周不排除有發展熱帶性低氣壓和颱風機率。

中央氣象局預報員趙竑表示，今天(9日)受低壓帶影響，天氣不穩定，水氣仍多，且會持續到明天，下周一(11日)開始，北方乾空氣南下，台灣各地降雨趨緩，各地可見陽光。

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趙竑說明，廣東海面延伸台灣海峽南側到日本南方海面，為大低壓帶，台灣今仍處低壓帶範圍，降雨明顯，南部降雨較多且對流發展深厚，中部以北、東北部、東部今天可見陽光，但中午後有明顯降雨。

今天白天降雨範圍稍大，南部整天有不定時降雨且可能雨勢明顯，中部和其他地方降雨以午後雷陣雨較多，南部、中部山區和東南部要留意局部大雨和短延時豪雨；今晚持續受低壓帶影響，天氣仍不穩定，降雨會持續到晚間。

至於未來一周天氣，趙竑表示，今晚台灣附近仍在低壓帶範圍內，西南外海低壓往北北東移動，預估明天周日(10日)消散，對台灣影響逐漸變小，周日過後低壓消散，台灣附近雖處低壓帶，但北方高壓往南壓，周日晚上到下周一(11日)之後天氣會逐漸穩定。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

趙竑說明，明天周日天氣還是不穩定，新竹以南嚴防降雨，其他地方侷限中午過後降雨，中部山區、南部到明天要留意短延時大雨；下周一之後天氣穩定，低壓大致在東南部外海，東南部和恆春半島整天有不定時降雨，中南部降雨會慢慢趨緩，侷限中午過後為主，其他地方降雨也較為趨緩且集中山區午後降雨。

不過靠近廣東以南地區，及台灣海峽偏南側，有兩個低壓帶活動，趙竑表示，台灣海峽這側低壓帶環境條件沒那麼好，未來可能會逐漸減弱，發展颱風機會不高，但今明兩天隨環境風場慢慢往北北東移動並通過台灣海峽，雖沒有發展跡象，但今明兩天會帶來水氣，天氣還是不穩定。

趙竑指出，另一個靠廣東外海的低壓，環流組織目前還不是那麼扎實，但仍會為香港帶來強降雨。趙竑說明，廣東外海低壓未來強度仍有發展空間，但要觀察未來中心移動位置，若在海面上，條件有利發展，不排除下周有發展成熱帶性低氣壓和颱風機率，但若中心移到陸地上，發展機率會比較低，未來路徑將偏西南方慢慢往中南半島前進，對台灣影響低。