詭異！買完樂透到親戚家拿信　彰化阿伯失聯6天　

▲彰化福興鄉楊姓阿伯失聯。（圖／議員施佩妤提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化福興鄉1名68歲楊姓阿伯，6日下午騎著橘色單車於出門買樂透彩，又到親戚家拿信，徹夜未歸，家人緊急報警協尋，也去求神問卜，鹿港警方調閱監視器畫面，他原本身穿白色上衣、肩帶灰條紋、橘色領子、及膝灰色短褲後來又脫上衣，失聯至今進入第6天，希望能帶他返家與家人團聚。

施佩妤在臉書po文指出，楊阿伯6日下午3點43分許從自家（福興鄉福興路）騎腳踏車外出，沿鹿港媽祖路一帶前往親戚家取信（鹿港鎮東石里鹿西路），接著又出現在北頭市場前往鎮內方向，不確定是往復興路或崇文海浴路或博愛路，而後失聯徹夜未歸。

▲福興楊姓阿伯失聯6天。（圖／警方提供，以下同）

阿伯當日穿著為「白色上衣、肩帶灰條紋、橘色領子+及膝灰色短褲」，除了福鹿地區，線西和美伸港一帶也有可能（出現地點），再麻煩大家多多注意。

據了解，自阿伯失蹤後，其家人也焦急的去問神，經神明指示「仍健在」，家人更是不放棄任何一絲希望。經警方調閱監視器，阿伯後來脫掉上衣騎單車，最後出現在9月6日，地點是台61線鹿西路口，從此失聯，警方除了通報轄區各所動員警力擴大調閱監視器，已投入警力約200餘人全力協尋，而昨天彰化縣救難協會也出動，在鹿港海域搜尋。

今天警方預計將動員60人次的警力、民力前往吉安路防風林區、慶安水道等區域擴大搜尋，希望能有好消息。