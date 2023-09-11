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累計31例確診個案　桃園持續高風險場域監測巡查防登革熱

▲防登革熱，桃園持續高風險場域監測巡查

▲防登革熱，桃園持續高風險場域監測巡查。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

本土登革熱疫情持續，桃園市衛生局10日表示，迄今共計31例登革熱確診個案，其中15例本土及16例境外移入，本土案例皆有台南旅遊史。市長張善政指示各局處建立跨局處聯繫及動員平台，除依各局處權管督導轄管單位加強登革熱衛教及孳生源清除作業，近日成立跨局處專案稽查小組，針對各風險場域加強查核。

衛生局也建置基層醫療院所登革熱通報之獎勵機制及鼓勵民眾自主就醫，強化社區登革熱之監測。衛生局表示，透過持續與桃園市醫療院所聯繫提供最新疫情資訊並建置基層醫療院所登革熱通報之獎勵機制及鼓勵民眾自主就醫，8月至今，桃園市新增136件通報(全年累計220件)，及時找出21件確定案例(本土15例、境外6例)，藉由早期檢測出確診個案及早介入防治，防堵登革熱之疫情。

▲防登革熱，桃園持續高風險場域監測巡查

另針對各風險場域，包括市場商圈、移工宿舍、學校、特定風景區、公園、工地加強查核，已稽查68處，清除203個積水容器。因應各大專校院陸續開學，教育局安排大專院校巡查行程，與校方共同落實登革熱孳生源清除工作，衛生局呼籲，各校應加強學生之健康監測，提高登革熱防治之警覺，倘師生或學生同住親友有至流行地旅遊後自覺有疑似症狀如發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛等，請儘速就醫並主動告知相關活動史，也提醒民眾持續加強室內外環境積水容器清除工作，避免孳生病媒蚊。

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