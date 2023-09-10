　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「太平鐵工藝術節」台中登場　廢鐵再利用助地方創生

▲「太平鐵工藝術節」台中登場，廢鐵再利用助地方創生。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「太平鐵工藝術節」台中登場，廢鐵再利用助地方創生。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

第五屆「太平鐵工藝術節」展覽活動即日起在文化部文化資產園區1916工坊舉行，邀請10名素人藝術家以「鐵狂想、鍛溶造」展出作品。同時也有熱鬧的文創市集，集結設計師、文創工作者和太平區農特產等商品。勤益科大副校長李鴻濤於致詞時表示，鐵工藝術與太平有很深的淵源，勤益科大的大學社會責任計畫肩負數位影音紀錄、邀請年輕人進入場域以及協助社區營造，推廣太平鐵工藝術節成為中部盛事。

太平區公所主任秘書李愛國指出，近幾年來，台中市已發展成為全台灣機械產業及工具機設計製造產業之核心，尤其太平區工業類就業人口高達43%，以生產機械設備、鋁製品及塑膠製品為主，而工廠大量生產所剩下來的廢材如何再利用，這便是太平鐵工藝術節誕生的契機。

▲「太平鐵工藝術節」台中登場，廢鐵再利用助地方創生。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲素人藝術家們將五金廢鐵重新製作、利用，賦予新生命，創作出一件件動人作品。（圖／記者游瓊華翻攝）

李愛國提到，透過素人藝術家的作品，期許透過知識或技術交流等形式，將廢材再利用的概念導入產品設計，協助地方創生，提升太平獨特的產業價值，讓地方匯聚更多能量。

台中市太平區素人藝術家包含謝讚丁、蕭菊蓮、周家旭、吳有財、林清玉、張凱軒、魏榮祥、黃塗生、盧秀蓮、周文婷，其精湛的技藝，創作出令人驚嘆的金屬藝術品，這些作者的創作心得，透過展區影片播放的方式與民眾分享。

藝術家林清玉從事鐵工行業超過40年，也是裕盛機械廠負責人，用一周的時間完成創作「藏善樓」，以鐵花板為主要素材，生動呈現廟宇獨特曲線美感；另一位藝術家謝讚丁因難忘青春時光對重機車的熱愛，透過廢棄鐵材，以純熟技藝，將重機風貌呈現在作品中。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
百萬YouTuber宣布停更！
辣妹DJ來台遭偷拍！　犯人廣東話囂張嗆聲
U18冠軍戰／中華1比2落敗居亞軍　日本奪隊史首冠
奧斯卡影后楊紫瓊新身分曝光
醫實測吃1水果「血糖飆174」
暴雨襲擊北港　道路變小河！民眾雙腳泡水買晚餐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「太平鐵工藝術節」台中登場　廢鐵再利用助地方創生

普渡宴暴雨變天「吃流水席」　比基尼舞者泥水中繼續跳

台南治水發揮功效　淹水範圍深度及退水時間已大幅改善

西螺東南觀光夜市普渡盛會　百桌普品招待冥界遊客

響應原住民族日！人民保母組「原住民警察樂團」　橋頭糖廠嗨唱

古廟普渡驚見土堤破裂！　紀念碑岌岌可危聖母廟呼籲政府協助

快訊／嘉義阿里山鄉山美國小連日大雨交通中斷　9／11停課

新港奉天宮腳踏車環台祈福活動　9／23媽祖起駕再訪綠島

2023台南sing時代之歌決賽！　 陳智涵《台南碗粿》奪首獎20萬

走讀魯凱神話藝術村　三地門青葉部落星空饗宴…6人成行每人499

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

可愛爆擊！漫威「最Ｑ萌英雄回歸」　《我是格魯特2》一句台詞跑遍宇宙搗蛋

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

酒駕撞網紅「車頭叼重機」狂冒白煙...沿路肇逃遭逮

高雄超浮誇「龍蝦堡」爆紅　日賣百份！老闆：像中樂透

嘉義2外包維修員卡電塔上！　1人疑觸電「掛8米」送醫不治

「太平鐵工藝術節」台中登場　廢鐵再利用助地方創生

普渡宴暴雨變天「吃流水席」　比基尼舞者泥水中繼續跳

台南治水發揮功效　淹水範圍深度及退水時間已大幅改善

西螺東南觀光夜市普渡盛會　百桌普品招待冥界遊客

響應原住民族日！人民保母組「原住民警察樂團」　橋頭糖廠嗨唱

古廟普渡驚見土堤破裂！　紀念碑岌岌可危聖母廟呼籲政府協助

快訊／嘉義阿里山鄉山美國小連日大雨交通中斷　9／11停課

新港奉天宮腳踏車環台祈福活動　9／23媽祖起駕再訪綠島

2023台南sing時代之歌決賽！　 陳智涵《台南碗粿》奪首獎20萬

走讀魯凱神話藝術村　三地門青葉部落星空饗宴…6人成行每人499

香港網紅直言「台灣人好假」挨轟　不畏爭議回應：沒有要澄清什麼

立委參選人直播「惹到女網友」！她撂人衝現場開扁　火爆畫面曝

Jennie「IG一篇業配要價6700萬」！CK找對代言人　鉅額收益曝光

「太平鐵工藝術節」台中登場　廢鐵再利用助地方創生

百萬YouTuber宣布停更「14年頻道」：不想讓YT綁著我了

鄭浩均生涯百K達陣！超越鄭凱文寫隊史本土最速

陳俊秀5安助威　樂天7比5逆轉富邦終結3連敗

成都飛新加坡客機引擎起火！降落前「機艙冒濃煙」　乘客俯身求生

普渡宴暴雨變天「吃流水席」　比基尼舞者泥水中繼續跳

U18冠軍戰／中華1比2落敗居亞軍　日本奪隊史首冠

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

地方熱門新聞

加油站標線型綠舖人行道　行人安全保護優先

新北水利局獲肯定！3案奪公共工程優質獎

新北動保處籲飼主重視毛寶貝行的安全

花卉特展即日起至11／30登場

苑裡稻田彩繪主題「告別單身」　展期至11月

台南布建49處身障輔具據點全國之冠

台灣市博登場！41家傳統美食齊聚台中車站

賞熱氣球煙火車突沒電卡路中　警雨中推車解圍

南消新化義消精進山域搜救技能

新北濕地藝術季10／14日開展

即／阿里山鄉山美國小　9／11停課

摩洛哥強震釀632死　台中特搜隊整裝待命

台南登革熱持續發燒累積5256例

古廟普渡驚見土堤破裂！

更多熱門

關鍵字：

鐵工藝術節

讀者迴響

熱門新聞

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

天心尪「30罐最愛」全被海關沒收

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

藍心湄勸王力宏「不要再胡說八道」

「阿花」找到了！窩懷裡嚇壞了

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

泥醉妹搭小黃　到家遭陌生男開門載走撿屍

尼克妹日本受性騷「遭警方吃案」！委任律師才知傻眼真相

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

更多

最夯影音

更多
周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」
尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面