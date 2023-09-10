▲「太平鐵工藝術節」台中登場，廢鐵再利用助地方創生。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

第五屆「太平鐵工藝術節」展覽活動即日起在文化部文化資產園區1916工坊舉行，邀請10名素人藝術家以「鐵狂想、鍛溶造」展出作品。同時也有熱鬧的文創市集，集結設計師、文創工作者和太平區農特產等商品。勤益科大副校長李鴻濤於致詞時表示，鐵工藝術與太平有很深的淵源，勤益科大的大學社會責任計畫肩負數位影音紀錄、邀請年輕人進入場域以及協助社區營造，推廣太平鐵工藝術節成為中部盛事。

太平區公所主任秘書李愛國指出，近幾年來，台中市已發展成為全台灣機械產業及工具機設計製造產業之核心，尤其太平區工業類就業人口高達43%，以生產機械設備、鋁製品及塑膠製品為主，而工廠大量生產所剩下來的廢材如何再利用，這便是太平鐵工藝術節誕生的契機。

▲素人藝術家們將五金廢鐵重新製作、利用，賦予新生命，創作出一件件動人作品。（圖／記者游瓊華翻攝）



李愛國提到，透過素人藝術家的作品，期許透過知識或技術交流等形式，將廢材再利用的概念導入產品設計，協助地方創生，提升太平獨特的產業價值，讓地方匯聚更多能量。

台中市太平區素人藝術家包含謝讚丁、蕭菊蓮、周家旭、吳有財、林清玉、張凱軒、魏榮祥、黃塗生、盧秀蓮、周文婷，其精湛的技藝，創作出令人驚嘆的金屬藝術品，這些作者的創作心得，透過展區影片播放的方式與民眾分享。

藝術家林清玉從事鐵工行業超過40年，也是裕盛機械廠負責人，用一周的時間完成創作「藏善樓」，以鐵花板為主要素材，生動呈現廟宇獨特曲線美感；另一位藝術家謝讚丁因難忘青春時光對重機車的熱愛，透過廢棄鐵材，以純熟技藝，將重機風貌呈現在作品中。