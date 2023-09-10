廟會迷你裙正妹「趴鋼管熱舞」爆紅！甜笑電暈鄉民　身分被神出

網搜小組／柯振中報導

台灣有許多傳統公廟，因此隨處都能看見廟會熱鬧的景象。近日有幾段影片在網路上流傳，有名身穿紅色小可愛、迷你裙的廟會正妹在鋼管旁熱舞，火辣的模樣吸引民眾駐足觀看，過程中裙襬意外掀起的畫面，更是令人看得鼻血直噴，影片引發討論後，正妹的身分也被肉搜了出來。

一名網友在PTT上分享多段影片，近日台北萬華某宮廟舉辦了廟會活動，期間有名身穿小可愛、迷你裙的正妹正在台上熱舞，扭腰擺臀的模樣令人看得目不轉睛。

▲▼廟會正妹爆紅，IG也因此被搜了出來。（圖／翻攝IG）



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除了身材姣好以外，正妹還擁有陽光甜美的笑容，熱舞過程中露出的燦爛笑臉，也瞬間擄獲了許多鄉民的心。許多人看完影片後，不禁留言嗨喊，「廟會王今天素質很高耶！神明會保佑你賺錢的」、「最近廟會也太優質了吧」、「因為你我愛上廟會」、「難得優文，所有暴戾之氣都消失了」、「一直放大很不方便。」

▲▼廟會正妹爆紅，本尊被搜出來。（圖／翻攝IG）



事後這名舞者的身分也被神出，原來是在網路上擁有數千人追蹤的網紅「芋頭」。而「芋頭」除了有在廟會服務以外，平時也常常分享生活點滴，陽光甜美的笑容讓她擄獲了許多粉絲的心，也難怪熱舞的畫面會造成轟動。