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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／再對基泰出手！與25受災住戶逐一討論　蔣萬安：明提第二波假扣押

▲▼蔣萬安出席大直安置戶義務律師諮詢會。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安出席大直安置戶義務律師諮詢會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、塌陷，台北市法務局長連堂凱9日晚間赴台北地方法院，以市府名義聲請假扣押基泰建設6195萬9982元，10日再與25名住戶進行第二波假扣押說明與意願統計。台北市長蔣萬安稍早也宣布，北市府11日就會提第二波假扣押。

蔣萬安10日晚間出席大直安置戶義務律師諮詢會，針對10日下午基泰召開記者會的態度，蔣萬安表示，自己針對目前整個基泰大直重大事故，以及下午記者會內容做簡單報告，第一點，自己先前已強烈要求基泰建設出來負責，今天看到基泰董事長陳世銘出來說要負責，結果記者會開5分鐘就一走了之，這應該是要負起責任的時刻，不是離開的時刻。

蔣萬安提及，第二，副市長李四川今早已與基泰總經理馮先勉召開會議，並達到3點共識，第一點共識是要基泰提撥1億元到法務局信託帳戶，並用於搶救工作、安置與復原所用；第二點共識是北市府會以徵求受災住戶意願為前提，做後續重建，而基泰也會全力配合；第三點共識，基泰提供3年租屋租金的選項。

蔣萬安指出，自己看到基泰總經理馮先勉也在記者會說重申此3點，但檢視一個人並非看對方說了什麼，而是要看對方做了什麼，除了聽其言更要觀其行，市政府會強力監督，全力要求基泰務必做到這些，以及後續很多基泰要負起責任的地方。

不過，蔣萬安也說，基泰總經理馮先勉在記者會中，針對北市府提第一波假扣押6195萬9982元，聲稱基泰提出高於很多的1億元金額一事，「我要在此清楚說明，事實不容混淆，我們北市府昨天提出的是第一波假扣押，而這是針對市政府部分，後續還有25戶受災戶後續重建部分，會有第二波假扣押。」北市府一定全力確保受災住戶權益，這點立場非常堅定。

至於第二波假扣押時間為何？蔣萬安說，「我們明天就會提出第二波假扣押。」因為要和25戶住戶的每一戶做討論，一定要先確定相關扣押金額，才能確保大家權益，所以必須非常審慎，「但我們是以最快速度提出假扣押，明（11）日第二波假扣押就會提出。」

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