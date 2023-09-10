老公沒體力壞壞！人妻求子「滴管注射體內」　全場看傻了

▲與老公行房次數少，原PO想用滴管把精液注射到體內。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「體外射..再用滴管放到體內可行嗎？」一名人妻渴望懷孕，偏偏老公天天加班，回來根本無體力壞壞，就算有需求也寧願DIY解決，因此讓原PO非常無助，於是想出「精液用滴管滴入陰道內可行嗎？」文章曝光後，引來網友掉下巴回應「別人是試管嬰兒...這裡是滴管嬰兒！」

一名女網友在Dcard表示，老公每天工作幾乎12小時，月休僅6天而已，性質屬於體力活，因此回家只想躺床休息，更別說來一場壞壞的夜晚，「根本沒體力跟我做，平均一個禮拜大概一次左右，有時候就算做了....也是累到軟掉。」

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由於夫妻倆一直有計畫生育，無奈老公工作太操了，就算他生理有需求也寧願DIY，導致頻率不夠多，當然中獎機率也相對小。沒想到，原PO竟異想天開求問「如果老公打完射在用酒精消毒過的容器裡，再用滴管滴入陰道內可行嗎？」

該文曝光後，引來全場網友看傻，「別人是試管嬰兒...這裡是滴管嬰兒」、「其他人幹嘛還要花一堆錢做試管？花幾塊錢買滴管就好了」、「覺得不要生比較好，畢竟智力發展還是很重要的」、「...考慮試管吧」、「老公休假這麼少，時間又長，下班完全累癱的那種，真的懷孕了，是你要照顧自己嗎」。

也有網友認真建議，「用排卵試紙，直接知道自己哪天會排卵，一個月集中在排卵時後做，這樣老公應該也比較不會累」。

▲醫師表示，不會提高受孕率。（示意圖／取自Pixabay）



事實上，幾年前網路曾流傳「DIY人工授精法」，婦產科醫師烏恩慈曾在粉專《烏烏醫師》指出，沒有鴨嘴也無內診技術，即使針筒搭配軟管，也僅能將精子注入陰道深部，不可能到達子宮腔，因此應正名為「居家陰道滴精」。也就是說這項技術只是利用針筒取代陰莖射精的功能，並不會提高受孕率，當然更不可能取代正規的人工授精。

烏恩慈也直言，夫妻會使用「居家陰道滴精法」並非無知，而是出於無奈，有些人可能基於生理障礙或心理因素，如陰道痙攣、勃起障礙或不孕心理壓力太大，造成無法順利同房，又無法每逢排卵日都去不孕診所報到，才會用此方法替代。烏恩慈透露，這種狀況，在不孕科門診比例高達5%。

烏恩慈接著透露，這個方式，在國外甚至也是一些醫院會提供的建議，用來指導無法順利同房的異性戀伴侶。有發表的期刊指出，採用居家陰道滴精，一次排卵期執行兩次，六個週期後發現，20到33歲的女性受孕率達69%；33歲到36歲達43%；36歲以上則是25%。研究團隊因此認為，這樣的方法便宜又簡單可行、風險低，又能維護病人隱私。

對此，烏恩慈提醒，不管使用什麼方式輔助受孕，女性年齡仍是一大要素，如果「自己來」不順利，還是要考慮諮詢不孕專科，「我還是要再次重申居家滴精絕不能取代醫療專業執行的人工授精。」