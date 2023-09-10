　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公沒體力壞壞！人妻求子「滴管注射體內」　全場看傻了

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲與老公行房次數少，原PO想用滴管把精液注射到體內。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「體外射..再用滴管放到體內可行嗎？」一名人妻渴望懷孕，偏偏老公天天加班，回來根本無體力壞壞，就算有需求也寧願DIY解決，因此讓原PO非常無助，於是想出「精液用滴管滴入陰道內可行嗎？」文章曝光後，引來網友掉下巴回應「別人是試管嬰兒...這裡是滴管嬰兒！」

一名女網友在Dcard表示，老公每天工作幾乎12小時，月休僅6天而已，性質屬於體力活，因此回家只想躺床休息，更別說來一場壞壞的夜晚，「根本沒體力跟我做，平均一個禮拜大概一次左右，有時候就算做了....也是累到軟掉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於夫妻倆一直有計畫生育，無奈老公工作太操了，就算他生理有需求也寧願DIY，導致頻率不夠多，當然中獎機率也相對小。沒想到，原PO竟異想天開求問「如果老公打完射在用酒精消毒過的容器裡，再用滴管滴入陰道內可行嗎？」

該文曝光後，引來全場網友看傻，「別人是試管嬰兒...這裡是滴管嬰兒」、「其他人幹嘛還要花一堆錢做試管？花幾塊錢買滴管就好了」、「覺得不要生比較好，畢竟智力發展還是很重要的」、「...考慮試管吧」、「老公休假這麼少，時間又長，下班完全累癱的那種，真的懷孕了，是你要照顧自己嗎」。

也有網友認真建議，「用排卵試紙，直接知道自己哪天會排卵，一個月集中在排卵時後做，這樣老公應該也比較不會累」。

▲▼護理師,針筒,醫療。（圖／取自Pixabay）

▲醫師表示，不會提高受孕率。（示意圖／取自Pixabay）

事實上，幾年前網路曾流傳「DIY人工授精法」，婦產科醫師烏恩慈曾在粉專《烏烏醫師》指出，沒有鴨嘴也無內診技術，即使針筒搭配軟管，也僅能將精子注入陰道深部，不可能到達子宮腔，因此應正名為「居家陰道滴精」。也就是說這項技術只是利用針筒取代陰莖射精的功能，並不會提高受孕率，當然更不可能取代正規的人工授精。

烏恩慈也直言，夫妻會使用「居家陰道滴精法」並非無知，而是出於無奈，有些人可能基於生理障礙或心理因素，如陰道痙攣、勃起障礙或不孕心理壓力太大，造成無法順利同房，又無法每逢排卵日都去不孕診所報到，才會用此方法替代。烏恩慈透露，這種狀況，在不孕科門診比例高達5%。

烏恩慈接著透露，這個方式，在國外甚至也是一些醫院會提供的建議，用來指導無法順利同房的異性戀伴侶。有發表的期刊指出，採用居家陰道滴精，一次排卵期執行兩次，六個週期後發現，20到33歲的女性受孕率達69%；33歲到36歲達43%；36歲以上則是25%。研究團隊因此認為，這樣的方法便宜又簡單可行、風險低，又能維護病人隱私。

對此，烏恩慈提醒，不管使用什麼方式輔助受孕，女性年齡仍是一大要素，如果「自己來」不順利，還是要考慮諮詢不孕專科，「我還是要再次重申居家滴精絕不能取代醫療專業執行的人工授精。」

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
三上悠亞劈腿被抓包！「偷吃2傑尼斯男偶像」內幕曝光
快訊／「大雷雨」狂炸連3響國家警報！　3縣市淹水一級警戒
快訊／U18個人獎、明星球員名單出爐　張趙紘「雙冠王」
雷雨轟2地！10縣市豪大雨特報　雨一路下到明晨
快訊／基泰董事長辭職快閃　蔣萬安怒發聲
獨／基泰大直崩塌原因曝！　「支撐系統全毀」
快訊／3大技師鑑定出爐　李四川：大直坍塌雙號住戶今晚可回家
懷胎5月羞認「還在壞壞」祖雄不放過她！　佳娜上圍激增

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「大雷雨」狂炸連3響國家警報！　3縣市淹水一級警戒

快訊／雷雨轟2地！10縣市豪大雨特報　雨一路下到明晨

邁入「夏天的尾巴」！明起午後雷雨區縮小　周末降雨熱點擴全台

老公沒體力壞壞！人妻求子「滴管注射體內」　全場看傻了

水雉生態教育園區　「田中物語」生態季活動

不起眼學生妹搭公車　一瞥右手全場跪了「掛737萬名錶」！

府城最美桃花女走讀活動太夯！　民眾敲碗預約文化傳說

小吃店桌上擺「迴紋針」　外國人解惑了！網曝1隱藏用途

快訊／雨區擴大！10縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

見證奇蹟　成醫為孕產兒安全步步為營

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

可愛爆擊！漫威「最Ｑ萌英雄回歸」　《我是格魯特2》一句台詞跑遍宇宙搗蛋

酒駕撞網紅「車頭叼重機」狂冒白煙...沿路肇逃遭逮

嘉義2外包維修員卡電塔上！　1人疑觸電「掛8米」送醫不治

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

高雄超浮誇「龍蝦堡」爆紅　日賣百份！老闆：像中樂透

快訊／「大雷雨」狂炸連3響國家警報！　3縣市淹水一級警戒

快訊／雷雨轟2地！10縣市豪大雨特報　雨一路下到明晨

邁入「夏天的尾巴」！明起午後雷雨區縮小　周末降雨熱點擴全台

老公沒體力壞壞！人妻求子「滴管注射體內」　全場看傻了

水雉生態教育園區　「田中物語」生態季活動

不起眼學生妹搭公車　一瞥右手全場跪了「掛737萬名錶」！

府城最美桃花女走讀活動太夯！　民眾敲碗預約文化傳說

小吃店桌上擺「迴紋針」　外國人解惑了！網曝1隱藏用途

快訊／雨區擴大！10縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

見證奇蹟　成醫為孕產兒安全步步為營

謝忻預告旅居歐洲2個月！　挑戰「世界六大馬」激動曝心聲

台南情侶欠租多月臥室亡　警消破門…客廳2狗秒衝到遺體旁陪伴

U18冠軍戰／守備失誤掉分　中華4局1比2日本

三上悠亞2個月前劈腿被抓包！「偷吃2傑尼斯男偶像」衝擊內幕曝光

樂天單局6分強攻　前5局7比5反超富邦

快訊／「大雷雨」狂炸連3響國家警報！　3縣市淹水一級警戒

U18／張趙紘打點、全壘打「雙冠王」　個人獎、明星球員名單出爐

快訊／再對基泰出手！與25受災住戶逐一討論　蔣萬安：明提第二波假扣押

去意堅決！基泰老董請辭　公司重訊確認

奧斯卡影后楊紫瓊新身份曝光！「1經歷」成國際奧委會準委員

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

杭州亞運海報驚見「台灣是國家」

基泰合建意向書　律師：一定出問題

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

有錢人日本跟團行程曝　4晚房價320萬

竹科哥年薪300萬「約吃1超夯餐廳」！相親妹冷掉

12星座「最新一周運勢」曝光！天蠍遇貴人

董娘大鬧賣場退供品！命理師揭恐怖因果

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

更多熱門

相關新聞

幫尻槍見空包彈妻疑夫偷吃　醫曝真相

幫尻槍見空包彈妻疑夫偷吃　醫曝真相

高雄市有一名女子前往泌尿科看診，結果向醫生表示自己的老公疑似偷吃，因為她幫老公打手槍的時候，發現是「空包彈」，讓她覺得很可疑，不過醫師提醒千萬不要用精液量來當成「證據」，像是治療攝護腺的藥物就會造成逆行性射精。

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

老公出差「與堂妹同床睡」！原因刷三觀

老公出差「與堂妹同床睡」！原因刷三觀

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

桃園岳母離開家了！委屈「付出被抹滅」

桃園岳母離開家了！委屈「付出被抹滅」

關鍵字：

針筒老公行房注射精液受孕懷孕

讀者迴響

熱門新聞

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

天心尪「30罐最愛」全被海關沒收

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

藍心湄勸王力宏「不要再胡說八道」

「阿花」找到了！窩懷裡嚇壞了

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

泥醉妹搭小黃　到家遭陌生男開門載走撿屍

尼克妹日本受性騷「遭警方吃案」！委任律師才知傻眼真相

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

快訊／基泰出現了！與北市府3共識　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

更多

最夯影音

更多
周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」
尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面