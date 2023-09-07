老公出差「與堂妹同床睡」　人妻崩潰了！原因刷三觀

▲老公與堂（表）妹出差，竟同房同床。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

異性家人出遊同睡能理解，但是堂／表兄妹一起出差，還同床同睡，大家能接受嗎？一名人妻抱怨，對於老公與堂（表）妹出差同睡，原因只是為了省錢，讓她耿耿於懷。文章引發炸鍋討論，全場網友一致搖頭，「窮到這種程度，騙肖欸」、「我無法接受，畢竟也聽說過表兄妹在一起交往」。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，最近看到有人發文「妹妹跟哥哥能否同房或同床」的話題，於是讓她也跟進求問，主角是自己的老公，與親戚晚輩在同間公司上班，「大家能接受堂／表兄妹一起出差，同房同床嗎？」

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原PO坦言，儘管兩人是親戚關係，但她無法接受，無奈每次聊到此話題，老公認為大驚小怪，強調只是省住宿費而已，更回嗆原PO「愛計較又想太多！」

文章曝光後，網友一致搖頭回應，「親的都很奇怪了，還堂的咧？」「窮到這種程度，騙肖欸」、「這個不ok吧，反過來你跟堂／表兄弟同房同床，為了省水電瓦斯，他會接受吼？」「勃起不勃起跟血緣一點關係都沒有」、「同房都很勉強了，同床更是完全不能接受」、「不可能～不會同床」、「省錢也不是這樣省的」、「不能接受，都是成年人了！就算是親戚也要懂得避嫌吧，除非他們根本就不是親戚關係」。